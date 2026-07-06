Portugal é eliminado na Copa do Mundo 2026 pela Espanha com gol no fim
Decisão aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo
Portugal está fora da Copa do Mundo de 2026. Em um clássico ibérico decidido nos minutos finais, a seleção portuguesa perdeu para a Espanha por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Dallas, pelas oitavas de final do Mundial. O gol da classificação espanhola foi marcado por Mikel Merino, aos 45 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, a Espanha avança às quartas de final da Copa do Mundo e agora espera o vencedor de Estados Unidos x Bélgica, duelo marcado para mais tarde. Portugal, por outro lado, se despede do torneio em uma partida marcada por chances desperdiçadas, pressão no fim e frustração para Cristiano Ronaldo – que disputou sua última Copa.
O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo de 2026 nas oitavas.
Como foi Portugal x Espanha?
O jogo começou equilibrado, mas com a Espanha criando a primeira grande chance logo aos 7 minutos. Oyarzabal recebeu de Dani Olmo, saiu de frente para Diogo Costa, mas finalizou para fora. Portugal respondeu pouco depois, aos 11, quando Cristiano Ronaldo recebeu boa bola de Bruno Fernandes, dominou e bateu de direita. Unai Simón fez a defesa e mandou para escanteio.
A Espanha voltou a assustar com Lamine Yamal e Alex Baena. Aos 15 minutos, Unai Simón apareceu de novo, desta vez para evitar uma chegada perigosa de Portugal. A partida seguiu aberta, com as duas equipes tentando acelerar pelos lados e explorar os espaços deixados nas transições.
A melhor chance portuguesa no primeiro tempo veio aos 36 minutos. Pedro Neto cruzou pela direita, João Félix cabeceou, Unai Simón defendeu e, na sobra, Cristiano Ronaldo finalizou novamente, mas parou mais uma vez no goleiro espanhol. Pouco depois, aos 40, Nuno Mendes arriscou de longe, a bola desviou em Pedro Porro e explodiu no travessão.
O primeiro tempo terminou empatado por 0 a 0, com Portugal mais perigoso em alguns momentos, mas sem conseguir transformar as oportunidades em gol.
Na etapa final, Portugal tentou pressionar com cruzamentos e jogadas pelos lados. Logo aos 5 minutos, Pedro Neto avançou pela direita e cruzou rasteiro, mas a bola atravessou a área sem ninguém completar. A seleção portuguesa ainda perdeu Nuno Mendes por lesão, substituído por Nelson Semedo aos 10 minutos.
A Espanha, por sua vez, apostou na velocidade de Lamine Yamal e nas mudanças feitas pelo técnico Luis de la Fuente. Dani Olmo, Alex Baena e Pedri deixaram o campo, enquanto Ferran Torres, Mikel Merino e Fabián Ruiz entraram para renovar o setor ofensivo e o meio-campo espanhol.
Aos 27 minutos, Yamal cobrou falta com força e obrigou Diogo Costa a fazer boa defesa. Portugal respondeu aos 30, quando Bruno Fernandes finalizou de dentro da área e acertou a rede pelo lado de fora. O jogo caminhava para a prorrogação, mas a Espanha encontrou o gol no fim.
Aos 45 minutos do segundo tempo, Ferran Torres deu grande passe para Mikel Merino. O camisa 6 saiu de frente para Diogo Costa e tocou rasteiro para marcar o gol da vitória espanhola. Portugal ainda tentou uma última pressão nos acréscimos, com o goleiro Diogo Costa indo para a área, mas João Neves cabeceou para fora na última chance.
Com o apito final, a Espanha comemorou a classificação para as quartas de final, enquanto Portugal deixou o campo eliminado da Copa do Mundo de 2026.