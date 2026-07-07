Horário e onde assistir o jogo da Argentina hoje x Egito nas oitavas da Copa

A Argentina tentará manter viva sua busca pela glória na Copa do Mundo , enquanto o Egito busca dar continuidade à sua trajetória histórica.

O 27º dia da Copa do Mundo FIFA de 2026 continua com as oitavas de final, com Lionel Messi e a Argentina enfrentando o Egito. O jogo acontece nesta terça-feira, 7 de julho, no Mohamed Salah em Atlanta, antes da Suíça encarar a Colômbia em Vancouver.

Como assistir Argentina x Egito

A partida Argentina x Egito terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (Globoplay) e da CazéTV.

A Argentina passou com facilidade pelo Grupo J com três vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, e precisou da prorrogação para vencer Cabo Verde por 3 a 2 na fase de 32 avos de final . Messi está empatado na artilharia da competição com o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé, ambos com sete gols. O Egito terminou o Grupo G com uma vitória, nenhum empate e duas derrotas e sobreviveu aos pênaltis contra a Austrália na fase de 32 avos de final, contando com Salah para criar chances no terço final do campo. A movimentação inicial de Messi na área egípcia deve indicar se o atual campeão terá uma vitória tranquila ou se precisará de muita luta para garantir a classificação.

É difícil pensar em algo que ainda não tenha sido dito sobre Messi, mas o atacante do Inter Miami marcou em oito jogos consecutivos de Copa do Mundo. Em sua carreira, Messi acumula 12 participações em gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. Ele continua sendo peça fundamental em tudo o que a Argentina faz e, mesmo com a idade que tem, isso pode ser o suficiente para a Argentina conquistar o bicampeonato.

Uma vitória deixaria a Argentina a apenas três vitórias de se tornar a primeira nação a defender seu título desde os campeonatos consecutivos do Brasil em 1958 e 1962, enquanto uma vitória para o Egito representaria o ponto mais alto já alcançado pelo programa.

Lionel Messi e Lisandro Martínez, da Argentina , marcaram os gols da vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde na prorrogação, em um jogo caótico que terminou com um gol contra aos 111 minutos do segundo tempo. O Egito garantiu a classificação ao vencer a Austrália nos pênaltis, após um empate em 1 a 1.

A Argentina chega após ter vencido oito partidas consecutivas em Copas do Mundo contra seleções africanas, duas delas já nesta edição do torneio. Nenhum outro país jamais derrotou três adversários africanos em uma única edição.

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez antes, com a Argentina vencendo um amistoso por 2 a 0 em 2008, partida na qual Messi não participou devido a uma lesão.

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