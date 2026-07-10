Copa do Mundo 2026

Argentina joga contra a Suíça no sábado pelas quartas de final da Copa do Mundo

Jogo decisivo começa às 22h

Escrito por Anny Malagolini
Argentina joga contra a Suíça Pexels

Argentina e Suíça se enfrentam em Kansas City neste sábado, 1 de julho, em um intrigante jogo das quartas de final da Copa do Mundo. O duelo começa às 22h (de Brasília) no Estádio Arrowhead, nos Estados Unidos.

Onde assistir a Argentina x Suíça?

O jogo da Argentina e Suíça neste sábado, 11, começa às 22h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo da CazéTV, e também disponível sem custo adicional no Disney+. Quem perder está eliminado da Copa do Mundo 2026.

A incrível virada da Argentina, que saiu perdendo por 2 a 0 para o Egito e venceu por 3 a 2 nas oitavas de final, foi um triunfo histórico, com Messi, mais uma vez, brilhando quando os atuais campeões mundiais mais precisavam dele. Mas o time de Lionel Scaloni não está facilitando as coisas para si mesmo e vem de duas vitórias consecutivas por 3 a 2 contra Cabo Verde e Egito nas fases eliminatórias até agora. A forma como estão vencendo sugere que o destino está a seu favor na busca pelo bicampeonato.

A seleção suíça, determinada, representa um obstáculo para a Argentina em Kansas City, e o time de Murat Yakin sofreu apenas três gols até agora na Copa do Mundo. A Suíça lutou para empatar em 0 a 0 com a Colômbia nas oitavas de final e venceu nos pênaltis para chegar às quartas de final pela primeira vez desde 1954. Subestimá-los é um erro grave.

Quem ganha: Argentina ou Suíça?

É evidente que a Argentina tem dificuldades em defender contra-ataques e bolas paradas, e Scaloni trabalhará arduamente para reforçar a defesa. No entanto, a Albiceleste conta com a segurança de Messi e companhia, que podem marcar gols com facilidade sempre que necessário. Scaloni tem diversas opções no ataque e no meio-campo e precisa encontrar o equilíbrio certo para que a equipe tenha um desempenho mais sólido. Gonzalo Montiel é o único jogador argentino com cartão amarelo e corre o risco de suspensão para a possível semifinal devido ao acúmulo de cartões.

A Suíça enfrenta algumas preocupações com lesões, com Aebischer , Manzambi e Jaquez apresentando problemas físicos. Granit Xhaka é o capitão e o coração da equipe no meio-campo, enquanto Gregor Kobel tem jogado muito bem no gol. A Suíça possui muita experiência em grandes torneios. No ataque, Embolo tem se esforçado bastante, com Ndoye e Rieder dando suporte pelas pontas. Xhaka, Denis Zakaria e Miro Muheim estão a um cartão amarelo da suspensão de um jogo.

Não me surpreenderia se o jogo fosse para a prorrogação e até para os pênaltis, porque a Suíça é muito difícil de ser batida. Mas a Argentina, e provavelmente Messi, encontrarão um jeito de vencer mais uma vez. Argentina 2-1 Suíça .

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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