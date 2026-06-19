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Rodada 2 · Grupo H
Copa do Mundo 2026

Assistir jogo do Brasil x Haiti online: 6 formas de transmissão da Copa do Mundo 2026

Jogo começa às 21h30

Escrito por Anny Malagolini
Assistir jogo do Brasil x Haiti DCI

A seleção brasileira enfrentará o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira, 19 de junho de 2026, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E aqui tem tudo que o torcedor precisa saber sobre o jogo do Brasil.

Quem vencer nesta sexta-feira dá um passo importante na briga por uma vaga na próxima fase. Em caso de empate, cada seleção soma um ponto. Como a partida ainda é válida pela fase de grupos, ninguém será eliminado hoje apenas pelo resultado deste jogo.

Onde assistir ao jogo do Brasil e Haiti hoje

A partida da Copa do Mundo 2026 entre Brasil e Haiti será disputada nesta sexta-feira, 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 21h30, pelo horário de Brasília. O jogo terá transmissão da TV Globo, do SBT, do SporTV, da N Sports, da ge tv no YouTube e da CazéTV no YouTube.

Na TV Globo, a emissora exibe a partida na TV aberta para todo o Brasil. Para assistir, basta sintonizar a Globo no horário do jogo.

No SBT, a transmissão também será na TV aberta, de graça. O torcedor pode acompanhar pela televisão ou pelos canais digitais oficiais da emissora, conforme a disponibilidade na região.

O SporTV transmite Brasil x Haiti na TV fechada. Para assistir, é preciso ter acesso ao canal no pacote de televisão por assinatura ou pela plataforma de streaming que disponibiliza a programação ao vivo.

A N Sports também aparece como opção para acompanhar o jogo. A transmissão estará disponível nos canais oficiais da emissora, de acordo com a programação da Copa do Mundo.

A ge tv transmite Brasil x Haiti pela internet, no YouTube. Para assistir, basta acessar a plataforma e procurar pela transmissão oficial da partida.

Já a CazéTV exibe Brasil x Haiti de graça no YouTube. O canal comandado por Casimiro Miguel transmite jogos da Copa do Mundo com linguagem voltada ao público das redes sociais.

Histórico da seleção brasileira x Haiti

Brasil e Haiti têm poucos confrontos no histórico. O duelo mais lembrado entre as duas seleções aconteceu na Copa América Centenário, em 2016, quando a Seleção Brasileira venceu por 7 a 1.

Na ocasião, Philippe Coutinho marcou três gols, Renato Augusto fez dois, e Gabriel Barbosa e Lucas Lima também balançaram as redes. James Marcelin descontou para os haitianos.

Apesar da diferença de tradição entre as seleções, o jogo desta sexta-feira tem peso importante para os dois lados. O Brasil busca a primeira vitória na Copa de 2026, enquanto o Haiti tenta reagir depois de perder na estreia.

Brasil e Haiti na Copa do Mundo de 2026

Brasil e Haiti chegam ao jogo em situações diferentes, mas ambos pressionados pelo resultado da primeira rodada. A Seleção Brasileira empatou com Marrocos na estreia e precisa vencer para encaminhar a classificação no Grupo C.

O Haiti perdeu para a Escócia por 1 a 0 na primeira partida e tenta somar seus primeiros pontos no Mundial. A seleção haitiana voltou à Copa do Mundo depois de 52 anos e sabe que um novo tropeço pode deixar a vaga no mata-mata mais distante.

O Grupo C da Copa do Mundo de 2026 tem Brasil, Haiti, Marrocos e Escócia. Os dois primeiros colocados avançam à fase eliminatória, além dos melhores terceiros colocados entre todos os grupos.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira tem três compromissos na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Depois do empate com Marrocos, o Brasil enfrenta Haiti e Escócia.

Confira a tabela:

Brasil 1 x 1 Marrocos
Sábado, 13 de junho, às 19h
MetLife Stadium, Nova Jersey

Brasil x Haiti
Sexta-feira, 19 de junho, às 21h30
Lincoln Financial Field, Filadélfia

Escócia x Brasil
Quarta-feira, 24 de junho, às 19h
Hard Rock Stadium, Miami

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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