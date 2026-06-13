Assistir jogo do Brasil x Marrocos online: 6 formas de transmissão da Copa do Mundo 2026

A seleção brasileira enfrentará o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na noite deste sábado, 13 de junho de 2026, pela fase de grupos da Copa do Mundo. E aqui tem tudo que o torcedor precisa saber sobre o jogo do Brasil.

Quem ganhar hoje estreia com três pontos no Grupo C e larga na frente na briga por uma vaga na próxima fase. Em caso de empate, cada seleção soma um ponto. Como a partida é válida pela primeira rodada, ninguém será eliminado neste sábado.

Onde assistir ao jogo do Brasil e Marrocos hoje

A partida da Copa do Mundo 2026 entre Brasil e Marrocos será disputada neste sábado, 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv no Globoplay, da N Sports e da CazéTV.

Na TV Globo, a emissora mais tradicional na cobertura da Seleção Brasileira faz a transmissão na TV aberta para todo o Brasil. A narração será de Everaldo Marques, com comentários de Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior. Para assistir, basta sintonizar a Globo na TV aberta no horário da partida.

No SBT, a transmissão também será na TV aberta, de graça, com narração de Galvão Bueno. O narrador estreia nos jogos do Brasil pela emissora justamente na partida contra Marrocos. Para assistir, o torcedor deve sintonizar o SBT na televisão ou acompanhar pelos canais digitais oficiais da emissora, conforme disponibilidade na região.

A ge tv também transmite Brasil x Marrocos ao vivo pelo Globoplay. A narração será de Jorge Iggor, com comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf. Para assistir, é preciso acessar o Globoplay pelo celular, computador, tablet ou smart TV e entrar na transmissão ao vivo da ge tv.

A N Sports será outra opção para acompanhar Brasil x Marrocos pela internet. A transmissão estará disponível no canal da N Sports no YouTube. Para assistir, basta acessar o YouTube, procurar pela transmissão oficial da N Sports e acompanhar o jogo ao vivo.

Já a CazéTV transmite Brasil x Marrocos de graça no YouTube. O canal comandado por Casimiro Miguel exibe partidas da Copa do Mundo com linguagem voltada ao público das redes sociais. Para assistir, o torcedor deve entrar no YouTube, buscar por CazéTV e acessar a live oficial da partida.

Histórico da seleção brasileira x Marrocos

O jogo deste sábado será o primeiro confronto entre Brasil e Marrocos em uma Copa do Mundo. As duas seleções já se enfrentaram em outras oportunidades, mas nunca em uma partida de Mundial.

O Brasil venceu os dois primeiros duelos contra os marroquinos. O primeiro foi em 1997, em amistoso, quando a Seleção Brasileira ganhou por 2 a 0. Depois, em 1998, as equipes se encontraram em um torneio amistoso na França, e o Brasil voltou a vencer, desta vez por 3 a 0.

No encontro mais recente, no entanto, o Marrocos levou a melhor. Em março de 2023, a seleção africana venceu o Brasil por 2 a 1, em amistoso disputado em Tânger. Os gols marroquinos foram marcados por Boufal e Sabiri, enquanto Casemiro descontou para a Seleção Brasileira.

Essa foi a única vitória de Marrocos sobre o Brasil no histórico de confrontos.

Brasil e Marrocos na Copa do Mundo de 2026

Brasil e Marrocos chegam ao Mundial de 2026 em momentos diferentes, mas com grande expectativa para a estreia. A Seleção Brasileira começa a caminhada em busca do hexacampeonato sob o comando de Carlo Ancelotti. O treinador italiano assumiu a equipe depois de um ciclo marcado por mudanças no comando técnico e pela pressão após as eliminações recentes em Copas do Mundo.

O Marrocos, por sua vez, chega com moral depois da campanha histórica em 2022, quando foi semifinalista e se tornou a primeira seleção africana a alcançar essa fase em uma Copa do Mundo. A equipe manteve uma base forte e aparece como uma das adversárias mais difíceis do grupo brasileiro.

Brasil e Marrocos estão no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Haiti e Escócia. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória, além dos melhores terceiros colocados.

Seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil é comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. A provável escalação para a estreia contra Marrocos tem:

Goleiro: Alisson

Defensores: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro

Meio-campistas: Casemiro e Bruno Guimarães

Atacantes/meias: Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Raphinha

Neymar é desfalque para a estreia. O camisa 10 está no departamento médico e não deve enfrentar Marrocos neste sábado.

Qual é a seleção de Marrocos para a Copa do Mundo de 2026?

Para o Mundial de 2026, Marrocos é comandado pelo técnico Mohamed Ouahbi. A provável escalação marroquina para enfrentar o Brasil tem:

Goleiro: Bono

Defensores: Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui

Meio-campistas: Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Díaz, Ounahi e Sbaï

Atacante: Saibari

A seleção marroquina teve problemas antes da estreia. Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli foram cortados da Copa do Mundo, enquanto Mazraoui chegou a ser dúvida por lesão no ombro, mas foi liberado para o jogo contra o Brasil.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira terá três compromissos na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Depois da estreia contra Marrocos, o Brasil enfrenta Haiti e Escócia.

Confira a tabela:

Brasil x Marrocos

Sábado, 13 de junho, às 19h

MetLife Stadium, Nova Jersey

Brasil x Haiti

Sexta-feira, 19 de junho, às 21h30

Lincoln Financial Field, Filadélfia

Escócia x Brasil

Quarta-feira, 24 de junho, às 19h

Hard Rock Stadium, Miami