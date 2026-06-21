Bélgica x Irã: veja o palpite do placar da IA para jogo hoje

A Bélgica enfrentará o Irã em sua segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no dia 21 de junho de 2026, no Estádio de Los Angeles, com transmissão ao vivo. Mas quem ganha? Veja nosso palpite do placar, combinando estatísticas e aposta da IA.

Palpite de Bélgica x Irã

Placar provável: Bélgica 2 x 1 Irã.

A Bélgica é favorita para vencer o Irã nesta rodada da Copa do Mundo 2026, segundo análise feita por inteligência artificial com base no momento das seleções, nos resultados recentes e no cenário do Grupo G. O placar mais provável indicado foi Bélgica 2 x 1 Irã. A projeção, no entanto, não aponta uma vitória tranquila. A leitura é de um jogo mais equilibrado do que o favoritismo europeu sugere, principalmente porque as duas seleções chegam pressionadas após empates na estreia.

A Bélgica ficou no 1 a 1 com o Egito, em uma partida na qual só conseguiu reagir depois da entrada de Romelu Lukaku. O atacante teve impacto direto no jogo e pode ganhar mais minutos contra os iranianos, embora a comissão técnica ainda controle sua condição física.

Do outro lado, o Irã empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia e mostrou poder de reação, mas também deixou dúvidas defensivas. A equipe marcou duas vezes, porém sofreu dois gols contra um adversário considerado menos forte tecnicamente que a Bélgica.

O principal fator para o favoritismo belga é a diferença técnica. A seleção europeia tem mais jogadores acostumados a jogos grandes e conta com nomes como De Bruyne, Courtois, Trossard e Lukaku. Mesmo em uma fase de renovação, a Bélgica ainda apresenta mais repertório ofensivo.

Outro ponto considerado foi a necessidade de vitória. Como empatou na primeira rodada, a Bélgica não pode se dar ao luxo de novo tropeço. A tendência é de um time mais agressivo, com mais posse de bola e tentativa de acelerar pelos lados.

A análise também levou em conta o desgaste do Irã. A preparação da seleção asiática foi prejudicada por problemas de deslocamento durante a Copa. O técnico Amir Ghalenoei afirmou que o grupo teve menos de 16 horas de preparação antes do duelo contra a Bélgica e precisou reduzir parte do treinamento.

Mesmo assim, a IA não descarta gol iraniano. O Irã mostrou força mental ao buscar o empate contra a Nova Zelândia e deve apostar em marcação baixa, transição rápida e bolas paradas. Além disso, a defesa belga ainda não mostrou total segurança. Contra o Egito, a Bélgica saiu atrás no placar e precisou correr atrás do resultado. Por isso, o cenário mais provável não é de goleada, mas de vitória apertada.