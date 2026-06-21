Agenda Copa do Mundo FIFA™ Ver agenda completa
13:00
Espanha
5 0
Arábia Saudita
Rodada 2 · Grupo H
16:00
Bélgica
Irã
Rodada 2 · Grupo G
19:00
Uruguai
Cabo Verde
Rodada 2 · Grupo H
22:00
Nova Zelândia
Egito
Rodada 2 · Grupo G
Amanhã · 14:00
Argentina
Áustria
Rodada 2 · Grupo J
Amanhã · 18:00
França
Iraque
Rodada 2 · Grupo I
Amanhã · 21:00
Noruega
Senegal
Rodada 2 · Grupo I
23/06 · 00:00
Jordânia
Argélia
Rodada 2 · Grupo J
23/06 · 14:00
Portugal
Uzbequistão
Rodada 2 · Grupo K
Copa do Mundo 2026

Bélgica x Irã: veja o palpite do placar da IA para jogo hoje

Jogo é neste domingo, 21 de junho

Escrito por Anny Malagolini
Palpite de Bélgica x Irã DCI

A Bélgica enfrentará o Irã em sua segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no dia 21 de junho de 2026, no Estádio de Los Angeles, com transmissão ao vivo. Mas quem ganha? Veja nosso palpite do placar, combinando estatísticas e aposta da IA.

Palpite de Bélgica x Irã

Placar provável: Bélgica 2 x 1 Irã.

A Bélgica é favorita para vencer o Irã nesta rodada da Copa do Mundo 2026, segundo análise feita por inteligência artificial com base no momento das seleções, nos resultados recentes e no cenário do Grupo G. O placar mais provável indicado foi Bélgica 2 x 1 Irã. A projeção, no entanto, não aponta uma vitória tranquila. A leitura é de um jogo mais equilibrado do que o favoritismo europeu sugere, principalmente porque as duas seleções chegam pressionadas após empates na estreia.

A Bélgica ficou no 1 a 1 com o Egito, em uma partida na qual só conseguiu reagir depois da entrada de Romelu Lukaku. O atacante teve impacto direto no jogo e pode ganhar mais minutos contra os iranianos, embora a comissão técnica ainda controle sua condição física.

Do outro lado, o Irã empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia e mostrou poder de reação, mas também deixou dúvidas defensivas. A equipe marcou duas vezes, porém sofreu dois gols contra um adversário considerado menos forte tecnicamente que a Bélgica.

O principal fator para o favoritismo belga é a diferença técnica. A seleção europeia tem mais jogadores acostumados a jogos grandes e conta com nomes como De Bruyne, Courtois, Trossard e Lukaku. Mesmo em uma fase de renovação, a Bélgica ainda apresenta mais repertório ofensivo.

Outro ponto considerado foi a necessidade de vitória. Como empatou na primeira rodada, a Bélgica não pode se dar ao luxo de novo tropeço. A tendência é de um time mais agressivo, com mais posse de bola e tentativa de acelerar pelos lados.

A análise também levou em conta o desgaste do Irã. A preparação da seleção asiática foi prejudicada por problemas de deslocamento durante a Copa. O técnico Amir Ghalenoei afirmou que o grupo teve menos de 16 horas de preparação antes do duelo contra a Bélgica e precisou reduzir parte do treinamento.

Mesmo assim, a IA não descarta gol iraniano. O Irã mostrou força mental ao buscar o empate contra a Nova Zelândia e deve apostar em marcação baixa, transição rápida e bolas paradas. Além disso, a defesa belga ainda não mostrou total segurança. Contra o Egito, a Bélgica saiu atrás no placar e precisou correr atrás do resultado. Por isso, o cenário mais provável não é de goleada, mas de vitória apertada.

  • Palpite: vitória da Bélgica
  • Placar provável: Bélgica 2 x 1 Irã
  • Aposta alternativa: Bélgica vence e ambos marcam
  • Aposta conservadora: Bélgica ou empate e mais de 1,5 gol
  • Risco do jogo: Irã marcar em contra-ataque ou bola parada

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Youtube ao vivo: assistir jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo

Onde assistir o jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo 2026

Confira a lista das seleções que já foram eliminadas da Copa do Mundo 2026

O que acontece se o Brasil perder hoje para o Haiti na Copa?

Youtube ao vivo: assistir jogo do Brasil x Haiti na Copa

Por que Endrick não está jogando na Copa do Mundo?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes