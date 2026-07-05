Onde vai passar o jogo do Brasil x Noruega online: 6 formas de assistir a Copa do Mundo e online

Onde vai passar o jogo do Brasil x Noruega online: 6 formas de assistir a Copa do Mundo e online

A seleção brasileira enfrenta a Noruega neste domingo, 5 de julho de 2026, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 17h, pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto vale vaga nas quartas de final e coloca frente a frente dois dos principais nomes do futebol mundial: Vini Jr., pelo Brasil, e Erling Haaland, pela Noruega.

Onde assistir Brasil x Noruega hoje

O jogo terá transmissão da TV Globo, SporTV, ge tv e ge.globo, segundo o ge. A CazéTV também virou uma das grandes referências digitais da Copa do Mundo 2026, com transmissão gratuita dos jogos no YouTube.

Para assistir ao jogo do Brasil na TV Globo, o torcedor deve sintonizar a emissora na TV aberta alguns minutos antes das 17h. A Globo transmite a partida para todo o Brasil, com pré-jogo, escalações, informações de bastidores e cobertura completa da Seleção.

Quem preferir acompanhar pelo SporTV precisa ter o canal no pacote de TV por assinatura ou acessar a programação ao vivo pela plataforma de streaming vinculada à operadora. O SporTV costuma abrir a cobertura antes da bola rolar, com comentários, análise tática e informações direto do estádio.

Na internet, a ge tv transmite o jogo pelo YouTube. O passo a passo é simples: abra o YouTube no celular, computador, tablet ou televisão conectada; digite “ge tv Brasil x Noruega ao vivo” na busca; selecione a transmissão oficial; ative o lembrete, se a live ainda não tiver começado; e retorne ao canal no horário da partida.

Outra opção online é a CazéTV, também no YouTube. Para assistir, basta abrir o YouTube, pesquisar por “CazéTV Brasil x Noruega ao vivo”, entrar na transmissão oficial e acompanhar gratuitamente. O canal comandado por Casimiro Miguel se consolidou como uma alternativa popular entre torcedores que preferem uma linguagem mais informal e próxima das redes sociais. Segundo a Reuters, a CazéTV puxou parte do público da TV tradicional para o streaming durante a Copa, com picos expressivos de audiência em jogos do Brasil.

Nos Estados Unidos, a transmissão em inglês aparece na FOX, com streaming pelo FOX One e FOX Sports, conforme a página oficial da emissora para o jogo. A partida está marcada para 16h no horário local da Costa Leste americana.

Escalações da seleção brasileira

Carlo Ancelotti definiu a equipe que inicia a partida contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade está no meio-campo: Gabriel Martinelli ganha uma vaga entre os titulares, enquanto Rayan é mantido no ataque após as boas atuações nas últimas partidas.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Reservas: Ederson, Weverton, Ibañez, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo Santos, Éderson, Fabinho, Neymar, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick e Raphinha.

A Noruega deve jogar com: Nyland; Ryerson, Ajer, Østigard e Meling; Berge, Berg e Ødegaard; Nusa, Haaland e Sørloth.

O confronto tem clima de decisão porque, a partir das oitavas de final, não há jogo de volta. Quem vencer avança. Se houver empate no tempo normal, a partida vai para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

A imprensa internacional trata o duelo como um dos grandes jogos das oitavas. O Goal destacou o encontro entre uma seleção brasileira que busca encerrar um jejum de 24 anos sem título mundial e uma Noruega liderada por Haaland. Já a Reuters chamou atenção para o discurso do técnico Stale Solbakken, que pediu “cabeça fria” aos noruegueses diante do peso de enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo.

A Noruega chega embalada por uma campanha forte e pelo faro de gol de Haaland. Segundo a Reuters, o atacante marcou cinco gols no torneio até aqui, tornando-se a principal ameaça ao sistema defensivo brasileiro. Além dele, a equipe conta com Martin Ødegaard na criação e com jogadores físicos, capazes de acelerar a transição ofensiva.

Do lado brasileiro, Vini Jr. é o principal nome no ataque. A expectativa é que o Brasil tente controlar a posse de bola, mas sem abrir mão da velocidade pelos lados. A presença de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo dá à Seleção mais capacidade de construção, enquanto Casemiro fica responsável pelo equilíbrio defensivo.

O duelo também chama atenção pelo histórico curioso: a Noruega nunca perdeu para o Brasil em confrontos oficiais e amistosos anteriores, algo citado pela imprensa internacional como um ingrediente extra para a partida. Ainda assim, o Brasil entra como favorito pela tradição, pelo elenco mais profundo e pelo peso da camisa em mata-mata de Copa do Mundo.

Quem passar de Brasil x Noruega enfrentará o vencedor de México x Inglaterra nas quartas de final.