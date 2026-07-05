Youtube ao vivo: assistir jogo do Brasil x Noruega na Copa do Mundo 2026
Transmissão do Brasil x Noruega
O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, entra em campo em New Jersey, nos Estados Unidos, em busca de uma vaga nas quartas de final. A bola rola às 17h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo e de graça.
Onde assistir Brasil x Noruega ao vivo no Youtube?
O jogo do Brasil contra o Noruega terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.
A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.
Para assistir, basta seguir o passo a passo:
- Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
- Digite “CazéTV Brasil x Haiti ao vivo” na busca;
- Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
- Toque no sino para ativar o lembrete;
- No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.
A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.
Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Noruega na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos. A cobertura também terá informações diretamente dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise da estreia brasileira. O pré-jogo deve começar antes das 19h, com as últimas notícias das escalações e dos bastidores.