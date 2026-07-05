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Copa do Mundo 2026

Youtube ao vivo: assistir jogo do Brasil x Noruega na Copa do Mundo 2026

Transmissão do Brasil x Noruega

Escrito por Anny Malagolini
assistir jogo do Brasil x Noruega Jogo do Brasil começa às 17h - DCI

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, entra em campo em New Jersey, nos Estados Unidos, em busca de uma vaga nas quartas de final. A bola rola às 17h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo e de graça.

Onde assistir Brasil x Noruega ao vivo no Youtube?

O jogo do Brasil contra o Noruega terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.

A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

  • Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
  • Digite “CazéTV Brasil x Haiti ao vivo” na busca;
  • Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
  • Toque no sino para ativar o lembrete;
  • No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Noruega na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos. A cobertura também terá informações diretamente dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise da estreia brasileira. O pré-jogo deve começar antes das 19h, com as últimas notícias das escalações e dos bastidores.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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