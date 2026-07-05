Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa 2026 nas quartas de final
Se perder, o Brasil está eliminado
O Brasil está em campo contra a Noruega neste domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Caso confirme a classificação, a Seleção Brasileira já tem data e horário definidos para voltar a jogar no Mundial.
Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
Se vencer a Noruega, o Brasil disputará as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira, 10 de julho, às 17h (horário de Brasília). O adversário sairá do confronto entre México e Inglaterra, que também se enfrentam pelas oitavas de final. Quem avançar enfrentará a Seleção Brasileira na briga por uma vaga na semifinal do Mundial.
A partida das quartas de final está prevista para o GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.
Data: sexta-feira, 10 de julho de 2026
Horário: 17h (de Brasília)
Fase: quartas de final da Copa do Mundo
Adversário: vencedor de México x Inglaterra
Local: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City
Veja como fica o chaveamento das quartas de final
Sexta-feira, 10 de julho
17h – Se Brasil vencer a Noruega x vencedor de México x Inglaterra
21h – vencedor de Canadá x Marrocos x vencedor de Paraguai x França
Sábado, 11 de julho
13h – vencedor de Portugal x Croácia x vencedor de Espanha x Áustria
17h – vencedor de Argentina x Cabo Verde x vencedor de Austrália x Egito