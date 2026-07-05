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17:00 ● Agora
Brasil
0 0
Noruega
Oitavas de Final
21:00
México
Inglaterra
Oitavas de Final
Amanhã · 16:00
Portugal
Espanha
Oitavas de Final
Amanhã · 21:00
Estados Unidos
Bélgica
Oitavas de Final
07/07 · 13:00
Argentina
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Oitavas de Final
07/07 · 17:00
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Oitavas de Final
Copa do Mundo 2026

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa 2026 nas quartas de final

Se perder, o Brasil está eliminado

Escrito por Anny Malagolini
Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Falta pouca para a seleção brasileira chegar na final - Getty

O Brasil está em campo contra a Noruega neste domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Caso confirme a classificação, a Seleção Brasileira já tem data e horário definidos para voltar a jogar no Mundial.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Se vencer a Noruega, o Brasil disputará as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira, 10 de julho, às 17h (horário de Brasília). O adversário sairá do confronto entre México e Inglaterra, que também se enfrentam pelas oitavas de final. Quem avançar enfrentará a Seleção Brasileira na briga por uma vaga na semifinal do Mundial.

A partida das quartas de final está prevista para o GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Data: sexta-feira, 10 de julho de 2026
Horário: 17h (de Brasília)
Fase: quartas de final da Copa do Mundo
Adversário: vencedor de México x Inglaterra
Local: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

Veja como fica o chaveamento das quartas de final

Sexta-feira, 10 de julho

17h – Se Brasil vencer a Noruega x vencedor de México x Inglaterra

21h – vencedor de Canadá x Marrocos x vencedor de Paraguai x França

Sábado, 11 de julho

13h – vencedor de Portugal x Croácia x vencedor de Espanha x Áustria

17h – vencedor de Argentina x Cabo Verde x vencedor de Austrália x Egito

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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