Jogos da Copa do Mundo hoje: veja as partidas e onde assistir sábado (04/07/26)

Jogos da Copa do Mundo hoje: veja as partidas e onde assistir sábado (04/07/26)

As oitavas de final começam no sábado, dia 4 de julho, com o Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo, enfrentando o Marrocos em Houston, Texas. Mais tarde, Paraguai e França encerram o primeiro dia do mata-mata em busca de uma vaga nas quartas de final.

Os times estão a quatro vitórias da glória.

Onde assistir os jogos da Copa do Mundo hoje

A Copa do Mundo 2026 entra em sua fase decisiva neste sábado, 4 de julho, com o início das oitavas de final. Dois confrontos abrem o mata-mata: o Canadá, um dos países-sede do torneio, enfrenta o Marrocos às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. Mais tarde, às 18h, Paraguai e França se enfrentam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em busca da classificação para as quartas de final.

As duas partidas terão transmissão ao vivo para o Brasil pela TV Globo, SporTV, Globoplay (para assinantes) e CazéTV, no YouTube. Os torcedores também poderão acompanhar a cobertura em tempo real nos principais portais esportivos.

O Canadá chega às oitavas impulsionado pelo apoio da torcida e tenta aproveitar o fator casa para avançar na competição. Do outro lado, o Marrocos busca repetir o bom desempenho de campanhas recentes em Mundiais. Já no segundo duelo do dia, a França entra como uma das favoritas ao título, enquanto o Paraguai tenta surpreender e garantir presença entre os oito melhores da Copa.

A seleção brasileira joga domingo.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Aqui está a tabela completa das oitavas de final, incluindo todas as datas, horários de início e locais:

Sábado, 4 de julho

Jogo 90: Canadá x Marrocos , 13h (horário de Brasília) – NRG Stadium, Houston.

Jogo 89: Paraguai x França, 17h (horário de Brasília) – Lincoln Financial Field, Filadélfia.

Domingo, 5 de julho

Jogo 91: Brasil x Noruega , 16h (horário de Brasília) – MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey.

Jogo 92: México x Inglaterra, 20h (horário de Brasília) – Estádio Azteca, Cidade do México.

Segunda-feira, 6 de julho

Jogo 93: Espanha x Portugal, 15h (horário de Brasília) – AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Jogo 94: Bélgica x EUA, 20h (horário de Brasília) – Lumen Field, Seattle.

Terça-feira, 7 de julho

Jogo 95: Egito x Argentina, 12h (horário de Brasília) – Estádio Mercedes-Benz, Atlanta.

Jogo 96: Suíça x Colômbia , 16h (horário de Brasília) – BC Place, Vancouver, Colúmbia Britânica.

Quinta-feira, 9 de julho – Quartas de final

Jogo 97: Vencedor do jogo 89 vs. Vencedor do jogo 90, 16h (horário do leste dos EUA) – Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

Sexta-feira, 10 de julho

Jogo 98: Vencedor do jogo 93 vs. Vencedor do jogo 94, 15h (horário do leste dos EUA) – SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

Sábado, 11 de julho

Jogo 99: Vencedor do jogo 91 vs. Vencedor do jogo 92, 17h (horário do leste dos EUA) – Hard Rock Stadium, Miami Gardens.

Jogo 100: Vencedor do jogo 95 vs. Vencedor do jogo 96, 21h (horário do leste dos EUA) – Arrowhead Stadium, Kansas City.

Terça-feira, 14 de julho – Semifinais

Vencedor da partida 97 vs. Vencedor da partida 98, 15h (horário do leste dos EUA) – Estádio AT&T, Arlington, Texas

Quarta-feira, 15 de julho

Vencedor da partida 99 vs. Vencedor da partida 100, 15h (horário do leste dos EUA) – Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Sábado, 18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar: semifinalistas derrotados, 17h (horário do leste dos EUA) – Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Domingo, 19 de julho – Final

Final: Vencedores das semifinais, 15h (horário do leste dos EUA) – MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey