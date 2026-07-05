O que acontece se o Brasil perder para a Noruega?

O que acontece se o Brasil perder para a Noruega?

A Copa do Mundo de 2026 continua sua programação do mata-mata neste domingo, 5 de julho, com Brasil e Noruega se enfrentando pelas oitavas de final.

O jogo da Seleção Brasileira hoje começa às 16h, pelo horário de Brasília, e vale vaga nas quartas de final do Mundial.

O Brasil chega às oitavas depois de eliminar o Japão na fase anterior. Já a Noruega avançou ao superar a Costa do Marfim e agora cruza o caminho da equipe brasileira em uma partida decisiva.

Brasil pode ser eliminado se perder para a Noruega?

Se o Brasil perder para a Noruega, independentemente da diferença de gols, estará eliminado da Copa do Mundo 2026. A partir do mata-mata, o torneio é disputado em jogo único, sem partida de volta.

Se o confronto terminar empatado no tempo normal, a decisão será levada para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo o empate, a vaga nas quartas de final será definida nos pênaltis.

Em caso de vitória, o Brasil garante classificação para as quartas de final da Copa do Mundo e segue vivo na busca pelo hexacampeonato.

A partir desta etapa, todos os jogos têm caráter decisivo: uma vitória mantém a seleção na disputa pelo título; uma derrota significa o fim da caminhada brasileira no Mundial de 2026.