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Copa do Mundo 2026

O que acontece se o Brasil perder para a Noruega?

Brasil continua jornada rumo ao hexa

Escrito por Anny Malagolini
O que acontece se o Brasil perder para a Noruega Seleção brasileira joga hoje - DCI

A Copa do Mundo de 2026 continua sua programação do mata-mata neste domingo, 5 de julho, com Brasil e Noruega se enfrentando pelas oitavas de final.

O jogo da Seleção Brasileira hoje começa às 16h, pelo horário de Brasília, e vale vaga nas quartas de final do Mundial.

O Brasil chega às oitavas depois de eliminar o Japão na fase anterior. Já a Noruega avançou ao superar a Costa do Marfim e agora cruza o caminho da equipe brasileira em uma partida decisiva.

Brasil pode ser eliminado se perder para a Noruega?

Se o Brasil perder para a Noruega, independentemente da diferença de gols, estará eliminado da Copa do Mundo 2026. A partir do mata-mata, o torneio é disputado em jogo único, sem partida de volta.

Se o confronto terminar empatado no tempo normal, a decisão será levada para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo o empate, a vaga nas quartas de final será definida nos pênaltis.

Em caso de vitória, o Brasil garante classificação para as quartas de final da Copa do Mundo e segue vivo na busca pelo hexacampeonato.

A partir desta etapa, todos os jogos têm caráter decisivo: uma vitória mantém a seleção na disputa pelo título; uma derrota significa o fim da caminhada brasileira no Mundial de 2026.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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