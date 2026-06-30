Brasil e Noruega jogam nas oitavas: relembre o histórico dos confrontos até hoje

O Brasil já conhece seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), em Dallas, e será a próxima rival da equipe de Carlo Ancelotti na luta pelo hexacampeonato. O duelo acontece no domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). Mas afinal, como é o retrospecto entre Brasil e Noruega? E o que acontece se a Seleção perder?



Brasil nunca venceu a Noruega

O Brasil chega às oitavas da Copa do Mundo 2026 com um tabu incômodo pela frente: nunca venceu a Noruega. O histórico entre as duas seleções é curto, mas pesa contra a seleção brasileira. Em quatro confrontos, foram duas vitórias norueguesas e dois empates.

O encontro mais lembrado aconteceu na Copa do Mundo de 1998, na França. Já classificado para a fase seguinte, o Brasil perdeu por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos. Bebeto marcou para a Seleção, mas Tore André Flo e Rekdal, de pênalti, viraram o jogo para a Noruega.

Desde então, Brasil e Noruega não voltaram a se enfrentar em partidas oficiais. Agora, nas oitavas de final, a Seleção terá a chance de quebrar um jejum que atravessa quase quatro décadas.

Retrospecto Brasil x Noruega

Brasil 1 x 1 Noruega (1988) – amistoso

Brasil 2 x 4 Noruega (1997) – amistoso

Brasil 1 x 2 Noruega (1998) – Copa do Mundo

Brasil 1 x 1 Noruega (2006) – amistoso

Quem é Erling Haaland?

Grande nome da Noruega, Erling Haaland chega como a principal ameaça ao sistema defensivo brasileiro. Aos 25 anos, o atacante é considerado um dos melhores centroavantes do planeta e reúne força física, velocidade e impressionante capacidade de finalização. Com cerca de 1,95 metro de altura, também é extremamente perigoso nas bolas aéreas.

Haaland atua pelo Manchester City desde 2022 e rapidamente entrou para a história do clube inglês. Logo em sua primeira temporada, quebrou o recorde de gols em uma única edição da Premier League ao marcar 36 vezes e encerrou a temporada 2022/23 com 52 gols em todas as competições.

Sua explosão internacional começou ainda em 2019, quando marcou nove gols em uma única partida pela Copa do Mundo Sub-20, na goleada da Noruega por 12 a 0 sobre Honduras.

Fora de campo, o atacante também se tornou fenômeno nas redes sociais. Durante a Copa de 2026, seus vídeos publicados no Snapchat, mostrando bastidores da seleção norueguesa e momentos descontraídos com os companheiros, conquistaram milhões de visualizações entre torcedores ao redor do mundo.

Na Copa deste ano, Haaland voltou a ser decisivo. Foi dele um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a classificação da Noruega às oitavas de final.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026

A fase eliminatória começa no dia 4 de julho e reúne as 16 melhores seleções do torneio.

Sexta-feira (4 de julho)

Canadá x Marrocos — 14h

Paraguai x França ou Suécia — 18h

Sábado (5 de julho)

Brasil x Noruega — 17h

México ou Equador x Inglaterra ou RD Congo — 21h

Domingo (6 de julho)

Portugal ou Croácia x Espanha ou Áustria — 16h

EUA ou Bósnia x Bélgica ou Senegal — 21h

Segunda-feira (7 de julho)

Argentina ou Cabo Verde x Austrália ou Egito — 13h

Suíça ou Argélia x Colômbia ou Gana — 17h

Agora, o Brasil terá pela frente um adversário que nunca conseguiu derrotar. Para seguir vivo na busca pelo sexto título mundial, a Seleção precisará quebrar um tabu histórico justamente diante da equipe liderada por Erling Haaland.