Como assistir jogo do Brasil online hoje na estreia da Copa do Mundo 2026
Jogo do Brasil começa às 19h
Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos neste sábado, 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogo está marcado para às 19h (Horário de Brasília), e marca a estreia do Brasil no Mundial. Saiba como assistir ao jogo do Brasil online hoje e todas as informações.
Que horas é o jogo do Brasil online hoje?
A partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo 2026 começa às 19h (horário de Brasília) deste sábado, 13 de junho de 2026. O chute inicial do jogo do Brasil hoje será às 18h nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia e Roraima. No Acre, a bola rola às 17h.
Nos Estados Unidos, a disputa será no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, palco que recebe a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir jogo do Brasil online hoje?
Os torcedores que gostam de assistir no streaming têm como opção o Globoplay, o portal GE e a CazéTV. As opções permitem acompanhar a estreia da Seleção Brasileira pela internet.
Não é necessário ser assinante do Globoplay para assistir ao jogo do Brasil online hoje, já que a plataforma retransmite o sinal da TV Globo. Basta acessar pelo celular, tablet, computador ou smart TV, fazer login com uma conta gratuita e sintonizar a transmissão ao vivo.
O site do GE, da Globo, também acompanha a partida em tempo real, com vídeos, lances e cobertura completa da estreia brasileira na Copa.
Outra opção é a CazéTV, no YouTube, que transmite jogos da Copa do Mundo de 2026 de graça. O canal comandado por Casimiro Miguel terá cobertura especial do Mundial, com narração, comentários e linguagem voltada ao público das redes sociais.
Em que canal de TV está Brasil x Marrocos?
A partida entre Brasil e Marrocos será transmitida ao vivo pela Globo e pelo SporTV em todo o Brasil, com cobertura antes da bola rolar.
Na TV aberta, a Globo exibe o jogo de graça para todo o país. Já o SporTV, canal por assinatura do Grupo Globo, transmite a partida para os assinantes da TV paga e de pacotes digitais que incluem o canal.
Os torcedores brasileiros, portanto, terão opções na TV aberta, na TV fechada e no streaming para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
Brasil x Marrocos
Brasil e Marrocos se enfrentam na estreia da Copa do Mundo de 2026 em um dos jogos mais aguardados da primeira rodada. A Seleção Brasileira chega ao Mundial em busca do hexacampeonato, agora sob o comando de Carlo Ancelotti.
O Marrocos, por outro lado, tenta confirmar a força mostrada nos últimos anos. A seleção africana ganhou destaque mundial depois da campanha histórica na Copa de 2022, quando chegou à semifinal e se tornou uma das grandes surpresas do torneio.
O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Depois da estreia, a Seleção ainda terá mais dois compromissos na primeira fase.
Neymar vai jogar contra Marrocos?
Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026, mas não deve começar a partida contra Marrocos entre os titulares.
O camisa 10 virou dúvida para a estreia por causa de problema físico, e a tendência é que a comissão técnica tenha cautela no primeiro jogo do Brasil no Mundial. Sem Neymar desde o início, o ataque brasileiro deve ser formado por jogadores como Vinicius Júnior, Raphinha e Matheus Cunha.
A provável escalação do Brasil tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.
Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026
A Seleção Brasileira disputa três partidas na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Todos os jogos são válidos pelo Grupo C. Confira os horários dos jogos do Brasil:
SÁBADO, 13 DE JUNHO: Brasil x Marrocos, às 19h (Horário de Brasília)
SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO: Brasil x Haiti, às 21h30 (Horário de Brasília)
QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO: Brasil x Escócia, às 21h30 (Horário de Brasília)