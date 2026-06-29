Confira a escalação da seleção brasileira contra o Japão

Provável escalação, notícias confirmadas das equipes e últimas notícias sobre lesões para a Copa do Mundo de hoje

O Brasil segue sem Raphinha para o jogo de hoje contra o Japão nesta segunda-feira, dia 29, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O encontro em Houston oferece ao Brasil a chance de se vingar da derrota em amistoso para o Japão no final do ano passado, enquanto os gigantes sul-americanos se concentram em seu objetivo de chegar longe na América do Norte.

Escalação do Brasil hoje

A equipe de Carlo Ancelotti passou pela fase de grupos sem grandes dificuldades, mas não impressionaram, empatando com Marrocos antes de conquistarem vitórias tranquilas sobre Haiti e Escócia. A Seleção também sofreu uma preocupação considerável com lesões durante sua trajetória até a fase de 32 avos de final, com Raphinha sofrendo uma lesão na coxa contra o Haiti, o que pode encerrar sua participação no torneio precocemente.

O craque do Barcelona permaneceu com a seleção brasileira para se recuperar e prometeu retornar antes do fim da Copa do Mundo 2026, mas não deve fazê-lo antes das oitavas de final, no mínimo – caso sua equipe chegue lá.

“Farei tudo ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível”, escreveu Raphinha no Instagram. “Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e continuar dando tudo de mim para honrar esta camisa e trazer alegria aos torcedores brasileiros. Estou me mantendo forte.”

Neymar, recuperado de lesão, é uma opção para a ponta, mas Rayan, do Bournemouth, é o mais provável substituto de Raphinha novamente. Ele foi o escolhido contra a Escócia e deu uma assistência para um dos dois gols de Vinicius Jr.Matheus Cunha tem se mostrado eficaz no meio-campo e deve manter sua posição.

Em outras posições, poucas mudanças são esperadas. Alisson é presença constante no gol, e a única dúvida em relação à defesa é se Douglas Santos cederá seu lugar para Alex Sandro. Ancelotti também não tem muitos motivos para rodar o meio-campo. Bruno Guimarães deu duas assistências na última partida, enquanto Lucas Paquetá e Casemiro também impressionaram.

Com isso, a escalação do Brasil deve ter Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Vinicius Jr, Cunha, Rayan

Lesionado: Raphinha (músculo posterior da coxa)

Previsões para Brasil x Japão

O supercomputador da Opta calculou uma probabilidade de 58,3% de o Brasil vencer esta partida no tempo regulamentar, enquanto o Japão tem uma probabilidade de vitória de 18,1%.

A probabilidade de ir para o prolongamento – ou potencialmente para os pênaltis – é de 23,6%.

O vencedor do confronto entre Brasil e Japão enfrentará a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final.