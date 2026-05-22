Técnico Thomas Tuchel fará o anúncio nesta sexta-feira, 22 de maio

Convocação da seleção da Inglaterra: horário e onde assistir

Convocação da seleção da Inglaterra: horário e onde assistir

A seleção da Inglaterra faz nesta sexta-feira, 22 de maio de 2026, a convocação dos jogadores para a Copa do Mundo 2026. O anúncio será feito pelo técnico Thomas Tuchel em evento no Estádio de Wembley, em Londres.

Esta matéria será atualizada em tempo real com os 26 nomes oficiais da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026.

Que horas sai a convocação da Inglaterra?

O anúncio oficial da lista inglesa começa às 9h45 no horário de Londres (BST), o que corresponde às 5h45 da manhã no horário de Brasília desta sexta-feira (22).

Depois da divulgação dos nomes, Thomas Tuchel também concederá entrevista coletiva para comentar as escolhas e explicar os principais cortes da seleção.

A transmissão será realizada pelo aplicativo oficial da seleção inglesa de futebol, disponível para Android e iOS.

A expectativa em torno da convocação é grande, já que os ingleses chegam ao Mundial como uma das seleções favoritas ao título após campanhas consistentes nos últimos anos, incluindo duas finais consecutivas da Eurocopa e participações frequentes nas fases decisivas das últimas Copas.

Possível lista da Inglaterra para a Copa do Mundo

A imprensa inglesa já antecipou alguns possíveis cortes importantes na convocação final. Entre os nomes mais comentados estão:

Harry Maguire

Phil Foden

Cole Palmer

Adam Wharton

Levi Colwill

Lewis Hall

Morgan Gibbs-White

Harry Maguire chegou a confirmar publicamente que ficou fora da lista final da Inglaterra. O zagueiro afirmou estar “chocado e arrasado” com a decisão da comissão técnica.

Já Phil Foden e Cole Palmer, dois dos principais jovens talentos ingleses, ainda não comentaram as informações divulgadas pela imprensa britânica.

Para preencher as vagas abertas pelos cortes, a tendência é que Thomas Tuchel aposte em jogadores mais jovens e em nomes que vivem boa fase recente no futebol europeu.

Entre os atletas cotados para aparecer na convocação estão:

Kobbie Mainoo

Tino Livramento

Dan Burn

Noni Madueke

Ollie Watkins

Ivan Toney

Inglaterra na Copa do Mundo 2026

A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo e estreia no torneio diante da Croácia no dia 17 de junho, às 17h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas.

Depois, os ingleses enfrentam as seleções do Panamá e de Gana pela fase de grupos.

Antes da estreia no Mundial, a equipe fará um período de treinamentos nos Estados Unidos e disputará dois amistosos preparatórios: