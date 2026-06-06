Copa do Mundo 2026

Na Globo? Onde vai passar o jogo do Brasil hoje x Egito e escalações (06/6/26)

Jogo começa às 19h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Brasil x Egito ao vivo Brasil joga em amistoso neste sábado, 6 de junho - DCI

A Seleção Brasileira faz neste sábado, 6 de junho, o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo 2026. O adversário será o Egito, em duelo marcado para as 19h (horário de Brasília), em Cleveland, nos Estados Unidos. A partida serve como o derradeiro teste de Carlo Ancelotti para definir a equipe que iniciará a campanha em busca do hexacampeonato mundial.

Depois da vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, o treinador italiano deve promover novas observações no elenco e aproveitar o confronto para ajustar os últimos detalhes táticos antes do início do torneio.

Onde assistir Brasil x Egito ao vivo

O amistoso entre Brasil e Egito terá transmissão ao vivo na TV aberta pela TV Globo. Os torcedores também poderão acompanhar a partida pelos canais SporTV e pela geTV, disponível gratuitamente pela internet. Algumas plataformas também disponibilizam o sinal por meio do Globoplay.

  • Data: sábado, 6 de junho de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Huntington Bank Field, em Cleveland, Estados Unidos
  • Transmissão: TV Globo, SporTV, geTV e plataformas parceiras da Globo
Leia também

Onde vai passar o jogo Estados Unidos x Alemanha em amistoso…

Copa do Mundo 2026 começa semana com Brasil em busca do hexa

A expectativa é de grande audiência, já que o confronto representa a última oportunidade para os torcedores observarem a equipe de Ancelotti antes da estreia oficial no Mundial.

Escalações

Carlo Ancelotti deve manter parte da base utilizada nos amistosos recentes, mas ainda faz testes em alguns setores. Uma das novidades observadas nos treinamentos é a presença do zagueiro Ibáñez entre os titulares, formando o sistema defensivo ao lado de Marquinhos.

A provável escalação da Seleção Brasileira tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibáñez e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago. Técnico: Carlo Ancelotti.

Do outro lado, o Egito chega motivado e deve contar com sua principal estrela, o atacante Mohamed Salah, para encerrar a preparação para a Copa do Mundo diante de uma das seleções mais tradicionais do planeta.

Os jogadores da seleção egípcia são: El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Onde vai passar Holanda x Argélia hoje? Veja horário, escalações e se Memphis Depay…

Quer pintar a rua para Copa do Mundo 2026? Veja fotos e as regras para decorar o…

Voo da Seleção Brasileira para a Copa 2026: como acompanhar ao vivo a viagem

São Paulo ganha iluminação verde e amarela para a Copa do Mundo 2026

4 formas de assistir ao jogo do Brasil hoje x Panamá em amistoso da Copa

Troca de Figurinhas no Ibirapuera: veja o horário do evento hoje em São Paulo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes