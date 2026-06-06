Na Globo? Onde vai passar o jogo do Brasil hoje x Egito e escalações (06/6/26)
Jogo começa às 19h
A Seleção Brasileira faz neste sábado, 6 de junho, o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo 2026. O adversário será o Egito, em duelo marcado para as 19h (horário de Brasília), em Cleveland, nos Estados Unidos. A partida serve como o derradeiro teste de Carlo Ancelotti para definir a equipe que iniciará a campanha em busca do hexacampeonato mundial.
Depois da vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, o treinador italiano deve promover novas observações no elenco e aproveitar o confronto para ajustar os últimos detalhes táticos antes do início do torneio.
Onde assistir Brasil x Egito ao vivo
O amistoso entre Brasil e Egito terá transmissão ao vivo na TV aberta pela TV Globo. Os torcedores também poderão acompanhar a partida pelos canais SporTV e pela geTV, disponível gratuitamente pela internet. Algumas plataformas também disponibilizam o sinal por meio do Globoplay.
- Data: sábado, 6 de junho de 2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Huntington Bank Field, em Cleveland, Estados Unidos
- Transmissão: TV Globo, SporTV, geTV e plataformas parceiras da Globo
A expectativa é de grande audiência, já que o confronto representa a última oportunidade para os torcedores observarem a equipe de Ancelotti antes da estreia oficial no Mundial.
Escalações
Carlo Ancelotti deve manter parte da base utilizada nos amistosos recentes, mas ainda faz testes em alguns setores. Uma das novidades observadas nos treinamentos é a presença do zagueiro Ibáñez entre os titulares, formando o sistema defensivo ao lado de Marquinhos.
A provável escalação da Seleção Brasileira tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibáñez e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago. Técnico: Carlo Ancelotti.
Do outro lado, o Egito chega motivado e deve contar com sua principal estrela, o atacante Mohamed Salah, para encerrar a preparação para a Copa do Mundo diante de uma das seleções mais tradicionais do planeta.
Os jogadores da seleção egípcia são: El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush.