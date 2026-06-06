Copa do Mundo 2026 começa semana com Brasil em busca do hexa

A Copa do Mundo 2026 está prestes a começar e o Brasil inicia mais uma caminhada em busca do tão sonhado hexacampeonato mundial. A seleção brasileira lidera o Grupo C e chega aos Estados Unidos carregando o peso da história, a expectativa de milhões de torcedores e a missão de encerrar um jejum que já dura desde 2002.

Para quem procura saber quando começa a Copa do Mundo 2026 e quando o Brasil joga, a estreia da Seleção acontece diante do Marrocos, em um grupo que ainda conta com Escócia e Haiti. Todas as partidas da chave serão disputadas em território norte-americano.

A Copa representa uma oportunidade de recuperação para o futebol brasileiro após campanhas frustrantes nas últimas edições do torneio. Embora continue sendo a única seleção pentacampeã do mundo, o Brasil não conquista o título mundial há 24 anos. Desde então, acumulou eliminações dolorosas e viu outras seleções assumirem o protagonismo do futebol internacional.

Acompanhe a tabela de jogos da Copa

Quando começa a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho e termina em 19 de julho, marcando a edição mais extensa da história do torneio. Pela primeira vez, a competição será disputada em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

O Mundial também estreia um novo formato com 48 seleções participantes, ampliando significativamente o número de países classificados em comparação com as edições anteriores, que contavam com 32 equipes. Com a mudança, o torneio terá 104 partidas ao longo de pouco mais de um mês de competição.

Entre as seleções que fazem sua estreia em Copas do Mundo estão Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Outras equipes tradicionais retornam ao torneio após longos períodos de ausência, como Escócia e Noruega, que não disputavam um Mundial desde 1998, além do Haiti, que volta à competição pela primeira vez desde 1974.

A fase de grupos será formada por 12 grupos com quatro seleções cada. Todos os times disputarão pelo menos três partidas. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, assim como os oito melhores terceiros colocados, completando os 32 classificados para o mata-mata.

No Grupo C, onde está o Brasil, os jogos serão disputados integralmente nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira estreia contra o Marrocos, enfrenta o Haiti na segunda rodada e encerra sua participação na primeira fase diante da Escócia.

Confira os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026:

Brasil x Marrocos — 13 de junho

Brasil x Haiti — 19 de junho

Brasil x Escócia — 24 de junho

Caso avance às fases eliminatórias, o Brasil seguirá na luta pelo hexacampeonato, um título que o país busca desde a conquista da Copa do Mundo de 2002.

Brasil busca o hexa e tenta voltar ao topo do futebol mundial

Nenhuma seleção chega à Copa do Mundo 2026 com uma história tão vitoriosa quanto a do Brasil. A equipe é a maior campeã da competição, com cinco títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, além de ser a única presente em todas as edições do torneio desde sua criação.

Agora, a Seleção inicia mais uma caminhada em busca do tão sonhado hexacampeonato. A última conquista aconteceu há 24 anos, na Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão. Na ocasião, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari e liderada por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho derrotou a Alemanha na final e levantou a quinta taça mundial.

Desde então, o Brasil alternou campanhas promissoras com eliminações dolorosas. O episódio mais traumático ocorreu em 2014, quando a Seleção sofreu a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal disputada no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado permanece como uma das maiores frustrações da história do futebol brasileiro e segue presente na memória dos torcedores sempre que um novo Mundial se aproxima.

Em 2026, a responsabilidade de conduzir o Brasil de volta ao topo está nas mãos de Carlo Ancelotti. Considerado um dos técnicos mais vencedores da história do futebol, o italiano chega à sua primeira Copa do Mundo no comando da Seleção Brasileira apostando em uma equipe que mistura juventude, velocidade e talento ofensivo.

Entre os convocados, os maiores destaques são Vinicius Junior, principal estrela do ataque brasileiro e um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, o jovem Endrick, apontado como uma das grandes promessas do futebol internacional, além de nomes consolidados como Alisson, Marquinhos, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Raphinha e Neymar.

A presença de Neymar também chama atenção. Aos 34 anos, o atacante disputa provavelmente sua última Copa do Mundo e tenta realizar o sonho de conquistar o título que escapou em suas participações anteriores. Mesmo convivendo com lesões nos últimos anos, ele segue como uma das referências técnicas e de liderança do elenco.

A expectativa dos torcedores brasileiros é que a geração liderada por Vinicius Junior consiga encerrar o longo jejum sem títulos mundiais. Depois de mais de duas décadas de espera, o país volta a depositar suas esperanças em uma Seleção que chega aos Estados Unidos determinada a escrever um novo capítulo na rica história do futebol brasileiro.

Marrocos tenta repetir campanha histórica

Se o Brasil aparece como favorito do Grupo C, o Marrocos surge como principal concorrente à liderança da chave. Os marroquinos entram na Copa carregando a confiança conquistada após a campanha histórica de 2022, quando se tornaram a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo.

Desde então, o cenário mudou. A equipe já não é vista como surpresa e passa a conviver com expectativas muito maiores.

A preparação para o Mundial teve mudanças importantes. Walid Regragui deixou o comando técnico em março, após o encerramento da campanha na Copa Africana de Nações.

Para seu lugar foi escolhido Mohamed Ouahbi, treinador que ganhou destaque ao conquistar o título mundial com a seleção sub-20 do Marrocos. Seu estilo de jogo prioriza liberdade ofensiva, especialmente pelas jogadas construídas pelo lado direito do campo.

O principal nome da equipe continua sendo Achraf Hakimi. O lateral acumulou passagens por Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Paris Saint-Germain, tornando-se uma das figuras mais importantes da história recente do futebol marroquino.

Outro atleta que merece atenção é Neil El Aynaoui. O meio-campista se destaca pela qualidade na posse de bola, capacidade de recuperação e versatilidade tática. Aos 24 anos, chega ao torneio como uma das peças fundamentais do elenco.

Haiti volta à Copa após mais de 50 anos

Entre as histórias mais marcantes da Copa do Mundo 2026 está o retorno do Haiti ao torneio. A seleção caribenha disputará um Mundial pela primeira vez desde 1974. O caminho até a classificação foi marcado por enormes desafios, incluindo a necessidade de atuar longe de casa durante as Eliminatórias devido à crise de segurança enfrentada pelo país.

Mesmo diante das dificuldades, o Haiti garantiu sua vaga ao derrotar a Nicarágua por 2 a 0 e terminar na liderança de seu grupo.

O técnico Sébastien Migne montou uma equipe organizada defensivamente e perigosa nos contra-ataques. Embora seja considerada uma das seleções menos cotadas da competição, o simples fato de disputar novamente uma Copa já representa uma conquista histórica.

O atacante Duckens Nazon é a principal referência técnica do elenco. Além dos gols marcados durante as Eliminatórias, ele exerce papel de liderança dentro do grupo.

Entre os jovens talentos, Ruben Providence surge como um dos nomes mais interessantes. O ponta passou pelas categorias de base da Roma e do Paris Saint-Germain e se destaca pela velocidade e capacidade de drible.

Escócia sonha em fazer história

A Escócia também retorna à Copa do Mundo após longa ausência. A seleção não disputava o torneio desde 1998 e chega embalada pela classificação conquistada sobre a Dinamarca. Desde 2019, a equipe é comandada por Steve Clarke, treinador responsável por transformar o ambiente da seleção e devolver a confiança aos torcedores.

Embora os resultados recentes tenham sido irregulares, a Escócia chega aos Estados Unidos determinada a alcançar um feito inédito: superar pela primeira vez a fase de grupos de uma Copa do Mundo.

O principal destaque do elenco é Scott McTominay. O meio-campista tornou-se símbolo da nova geração escocesa e teve papel decisivo na classificação para o Mundial.

Outro jogador observado com atenção é Ben Doak. Aos 20 anos, o ponta é considerado um dos talentos mais promissores do futebol escocês e pode ganhar espaço ao longo da competição.

Enquanto o Brasil tenta encerrar uma espera de 24 anos pelo título mundial, Marrocos busca confirmar sua ascensão, Escócia sonha em quebrar barreiras históricas e Haiti celebra seu retorno ao maior palco do futebol. O Grupo C reúne histórias diferentes, mas com um objetivo em comum: avançar na Copa do Mundo 2026 e seguir vivo na disputa pelo troféu mais cobiçado do esporte.