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Oitavas de Final
Copa do Mundo 2026

Espanha x Áustria: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

Jogo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
Espanha Áustria: onde assistir ao vivo Jogo hoje é no SoFi Stadium, em Los Angeles

Espanha x Áustria jogam nesta quinta-feira, 2 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e vale vaga nas oitavas de final do torneio.

O jogo começa às 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da CazéTV e do Disney+. Quem passar neste confronto enfrenta na próxima fase o vencedor de Portugal x Croácia.

A Espanha chega ao mata-mata como uma das seleções mais fortes da Copa. O time comandado por Luis de la Fuente terminou a primeira fase na liderança do Grupo H, invicto e sem sofrer gols. Já a Áustria avançou em segundo lugar no Grupo J, depois de buscar uma classificação emocionante na última rodada.

Onde assistir Espanha x Áustria ao vivo?

Espanha x Áustria terá transmissão ao vivo da Globo, ge TV, SporTV e CazéTV nesta quinta-feira, 2 de julho, pela Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h, pelo horário de Brasília.

A exibição pode variar conforme a plataforma escolhida. Na TV aberta, a transmissão da Globo pode depender da grade de programação de cada estado. Já no streaming e na TV por assinatura, o acesso pode exigir login, cadastro ou plano ativo.

A partida será no SoFi Stadium, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles. O estádio é um dos palcos mais modernos da Copa do Mundo de 2026 e recebe jogos importantes do mata-mata.

O local costuma ser usado em grandes eventos esportivos e tem capacidade para receber mais de 70 mil torcedores. Para Espanha e Áustria, o duelo marca a entrada definitiva na fase em que qualquer erro pode custar a eliminação.

Como assistir Espanha x Áustria na Globo?

Para assistir Espanha x Áustria pela Globo, basta sintonizar a emissora na TV aberta no horário do jogo. A transmissão é gratuita, mas pode variar de acordo com a programação local de cada afiliada.

Em algumas regiões, a Globo pode exibir outro evento, jornal local ou programação regional. Por isso, o ideal é conferir a grade da emissora no seu estado antes do início da partida.

Como assistir Espanha x Áustria no SporTV?

O SporTV transmite Espanha x Áustria pela TV por assinatura. Para assistir, é preciso ter o canal incluído no pacote contratado com a operadora.

Também é possível acompanhar pelo streaming vinculado ao canal, desde que o assinante tenha acesso liberado pela operadora ou pelo serviço digital contratado. Nesse caso, o usuário deve entrar com login e senha da conta.

Passo a passo para assistir no SporTV:

  1. Verifique se o SporTV está disponível no seu pacote de TV.
  2. Acesse o canal no horário da partida.
  3. Caso vá assistir online, entre na plataforma de streaming vinculada ao canal.
  4. Faça login com os dados da operadora ou da assinatura.
  5. Procure por Espanha x Áustria na programação ao vivo.

Como assistir Espanha x Áustria na ge TV?

A ge TV também exibe Espanha x Áustria ao vivo. A transmissão pode ser acessada pelas plataformas digitais do ge e pelos canais oficiais vinculados à cobertura esportiva.

Para assistir, o torcedor deve procurar a transmissão ao vivo de Espanha x Áustria no ge no horário da partida. Dependendo da plataforma, pode ser necessário estar logado em uma conta Globo.

Passo a passo para assistir na ge TV:

  1. Acesse o site ou aplicativo do ge.
  2. Procure pela área de vídeos ou transmissões ao vivo.
  3. Busque por Espanha x Áustria.
  4. Clique na transmissão ao vivo quando ela estiver disponível.
  5. Faça login, se a plataforma solicitar.

Como assistir Espanha x Áustria na CazéTV?

A CazéTV transmite Espanha x Áustria ao vivo nas plataformas digitais. O canal costuma exibir jogos por streaming, com acesso pelo YouTube ou por outras plataformas oficiais usadas na cobertura da Copa do Mundo.

Passo a passo para assistir na CazéTV:

  1. Acesse o canal oficial da CazéTV no YouTube ou na plataforma indicada para a transmissão.
  2. Pesquise por “Espanha x Áustria ao vivo”.
  3. Entre na live oficial do jogo.
  4. Confira se a transmissão é a oficial da CazéTV.
  5. Aguarde o início da partida e acompanhe em tempo real.

Dá para assistir Espanha x Áustria de graça?

Sim, há possibilidade de assistir Espanha x Áustria de graça pela Globo, na TV aberta, e pela CazéTV, caso a transmissão esteja disponível gratuitamente na plataforma oficial do canal.

No SporTV, o acesso depende de assinatura. Já na ge TV, a disponibilidade pode variar conforme a forma de exibição e a necessidade de login. Por isso, vale conferir a plataforma antes do jogo para evitar problemas na hora da transmissão.

Como a Espanha chega para o jogo?

A Espanha chega às fases eliminatórias com campanha sólida. A seleção terminou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos, após empate com Cabo Verde e vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai.

O ponto mais forte da equipe até aqui foi a defesa. A Espanha ainda não sofreu gols na Copa do Mundo e tem conseguido controlar os adversários com posse de bola, marcação alta e boa circulação no meio-campo.

Mesmo sem atuações brilhantes em todos os jogos, o time espanhol tem mostrado regularidade. A equipe combina experiência, com nomes como Rodri e Laporte, e juventude, com Lamine Yamal como uma das principais atrações.

Lamine Yamal é a principal arma da Espanha

Lamine Yamal é um dos jogadores mais observados do jogo entre Espanha e Áustria. O atacante chega ao mata-mata como peça importante para abrir defesas fechadas, acelerar pelos lados e criar situações de um contra um.

A preocupação da Áustria passa justamente por limitar o espaço do jovem espanhol. A tendência é que a equipe austríaca tente dobrar a marcação quando Yamal receber a bola perto da área, evitando que ele tenha liberdade para cruzar ou finalizar.

Para a Espanha, a presença dele ajuda a tirar o jogo da previsibilidade. Quando a equipe encontra dificuldade para furar linhas baixas, Yamal aparece como alternativa para quebrar a marcação no talento individual.

Como a Áustria chega para enfrentar a Espanha?

A Áustria chega como azarão, mas não deve ser tratada como adversária simples. A seleção terminou em segundo lugar no Grupo J e mostrou poder de reação na primeira fase.

A equipe venceu a Jordânia, perdeu para a Argentina e garantiu a classificação em um empate por 3 a 3 contra a Argélia. O resultado teve gol decisivo nos acréscimos e colocou a Áustria no mata-mata.

O time comandado por Ralf Rangnick costuma apostar em intensidade, pressão na saída de bola e transições rápidas. Contra a Espanha, a Áustria deve ter menos posse, mas pode tentar incomodar com marcação agressiva e bolas diretas para o ataque.

O que pode decidir Espanha x Áustria?

O jogo coloca frente a frente estilos diferentes. A Espanha deve tentar controlar a posse de bola, empurrar a Áustria para o campo de defesa e encontrar espaços com troca de passes. A Áustria, por outro lado, pode explorar roubadas de bola, contra-ataques e jogadas pelo alto.

Um dos pontos decisivos será o meio-campo. Se Rodri e Pedri conseguirem ditar o ritmo, a Espanha tende a dominar. Se a Áustria conseguir pressionar e forçar erros na saída de bola, o jogo pode ficar mais perigoso para os espanhóis.

Outro fator importante é a bola parada. Em partidas de mata-mata, faltas laterais, escanteios e cruzamentos podem mudar o placar mesmo quando uma seleção tem mais controle do jogo.

Provável escalação

A Espanha pode começar com Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal.

A Áustria pode ir a campo com Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Mwene; Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Romano Schmid; Marko Arnautovic.

David Alaba, Sabitzer e Arnautovic aparecem como nomes importantes pela experiência internacional e pela capacidade de liderar a equipe em um confronto de alta pressão.

Espanha x Áustria
Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final
Data: quinta-feira, 2 de julho
Horário: 16h, de Brasília
Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos
Onde assistir ao vivo: CazéTV e Disney+

Quem enfrenta o vencedor de Espanha x Áustria?

O vencedor de Espanha x Áustria enfrenta nas oitavas de final quem passar de Portugal x Croácia. Com isso, a seleção classificada pode ter pela frente outro adversário europeu em uma chave considerada forte no mata-mata.

Para a Espanha, avançar confirma o favoritismo e mantém vivo o caminho rumo ao título. Para a Áustria, eliminar uma das favoritas seria um dos grandes resultados da Copa do Mundo de 2026.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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