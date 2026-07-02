Espanha x Áustria: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

Espanha x Áustria: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

Espanha x Áustria jogam nesta quinta-feira, 2 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e vale vaga nas oitavas de final do torneio.

O jogo começa às 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da CazéTV e do Disney+. Quem passar neste confronto enfrenta na próxima fase o vencedor de Portugal x Croácia.

A Espanha chega ao mata-mata como uma das seleções mais fortes da Copa. O time comandado por Luis de la Fuente terminou a primeira fase na liderança do Grupo H, invicto e sem sofrer gols. Já a Áustria avançou em segundo lugar no Grupo J, depois de buscar uma classificação emocionante na última rodada.

Onde assistir Espanha x Áustria ao vivo?

Espanha x Áustria terá transmissão ao vivo da Globo, ge TV, SporTV e CazéTV nesta quinta-feira, 2 de julho, pela Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h, pelo horário de Brasília.

A exibição pode variar conforme a plataforma escolhida. Na TV aberta, a transmissão da Globo pode depender da grade de programação de cada estado. Já no streaming e na TV por assinatura, o acesso pode exigir login, cadastro ou plano ativo.

A partida será no SoFi Stadium, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles. O estádio é um dos palcos mais modernos da Copa do Mundo de 2026 e recebe jogos importantes do mata-mata.

O local costuma ser usado em grandes eventos esportivos e tem capacidade para receber mais de 70 mil torcedores. Para Espanha e Áustria, o duelo marca a entrada definitiva na fase em que qualquer erro pode custar a eliminação.

Como assistir Espanha x Áustria na Globo?

Para assistir Espanha x Áustria pela Globo, basta sintonizar a emissora na TV aberta no horário do jogo. A transmissão é gratuita, mas pode variar de acordo com a programação local de cada afiliada.

Em algumas regiões, a Globo pode exibir outro evento, jornal local ou programação regional. Por isso, o ideal é conferir a grade da emissora no seu estado antes do início da partida.

Como assistir Espanha x Áustria no SporTV?

O SporTV transmite Espanha x Áustria pela TV por assinatura. Para assistir, é preciso ter o canal incluído no pacote contratado com a operadora.

Também é possível acompanhar pelo streaming vinculado ao canal, desde que o assinante tenha acesso liberado pela operadora ou pelo serviço digital contratado. Nesse caso, o usuário deve entrar com login e senha da conta.

Passo a passo para assistir no SporTV:

Verifique se o SporTV está disponível no seu pacote de TV. Acesse o canal no horário da partida. Caso vá assistir online, entre na plataforma de streaming vinculada ao canal. Faça login com os dados da operadora ou da assinatura. Procure por Espanha x Áustria na programação ao vivo.

Como assistir Espanha x Áustria na ge TV?

A ge TV também exibe Espanha x Áustria ao vivo. A transmissão pode ser acessada pelas plataformas digitais do ge e pelos canais oficiais vinculados à cobertura esportiva.

Para assistir, o torcedor deve procurar a transmissão ao vivo de Espanha x Áustria no ge no horário da partida. Dependendo da plataforma, pode ser necessário estar logado em uma conta Globo.

Passo a passo para assistir na ge TV:

Acesse o site ou aplicativo do ge. Procure pela área de vídeos ou transmissões ao vivo. Busque por Espanha x Áustria. Clique na transmissão ao vivo quando ela estiver disponível. Faça login, se a plataforma solicitar.

Como assistir Espanha x Áustria na CazéTV?

A CazéTV transmite Espanha x Áustria ao vivo nas plataformas digitais. O canal costuma exibir jogos por streaming, com acesso pelo YouTube ou por outras plataformas oficiais usadas na cobertura da Copa do Mundo.

Passo a passo para assistir na CazéTV:

Acesse o canal oficial da CazéTV no YouTube ou na plataforma indicada para a transmissão. Pesquise por “Espanha x Áustria ao vivo”. Entre na live oficial do jogo. Confira se a transmissão é a oficial da CazéTV. Aguarde o início da partida e acompanhe em tempo real.

Dá para assistir Espanha x Áustria de graça?

Sim, há possibilidade de assistir Espanha x Áustria de graça pela Globo, na TV aberta, e pela CazéTV, caso a transmissão esteja disponível gratuitamente na plataforma oficial do canal.

No SporTV, o acesso depende de assinatura. Já na ge TV, a disponibilidade pode variar conforme a forma de exibição e a necessidade de login. Por isso, vale conferir a plataforma antes do jogo para evitar problemas na hora da transmissão.

Como a Espanha chega para o jogo?

A Espanha chega às fases eliminatórias com campanha sólida. A seleção terminou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos, após empate com Cabo Verde e vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai.

O ponto mais forte da equipe até aqui foi a defesa. A Espanha ainda não sofreu gols na Copa do Mundo e tem conseguido controlar os adversários com posse de bola, marcação alta e boa circulação no meio-campo.

Mesmo sem atuações brilhantes em todos os jogos, o time espanhol tem mostrado regularidade. A equipe combina experiência, com nomes como Rodri e Laporte, e juventude, com Lamine Yamal como uma das principais atrações.

Lamine Yamal é a principal arma da Espanha

Lamine Yamal é um dos jogadores mais observados do jogo entre Espanha e Áustria. O atacante chega ao mata-mata como peça importante para abrir defesas fechadas, acelerar pelos lados e criar situações de um contra um.

A preocupação da Áustria passa justamente por limitar o espaço do jovem espanhol. A tendência é que a equipe austríaca tente dobrar a marcação quando Yamal receber a bola perto da área, evitando que ele tenha liberdade para cruzar ou finalizar.

Para a Espanha, a presença dele ajuda a tirar o jogo da previsibilidade. Quando a equipe encontra dificuldade para furar linhas baixas, Yamal aparece como alternativa para quebrar a marcação no talento individual.

Como a Áustria chega para enfrentar a Espanha?

A Áustria chega como azarão, mas não deve ser tratada como adversária simples. A seleção terminou em segundo lugar no Grupo J e mostrou poder de reação na primeira fase.

A equipe venceu a Jordânia, perdeu para a Argentina e garantiu a classificação em um empate por 3 a 3 contra a Argélia. O resultado teve gol decisivo nos acréscimos e colocou a Áustria no mata-mata.

O time comandado por Ralf Rangnick costuma apostar em intensidade, pressão na saída de bola e transições rápidas. Contra a Espanha, a Áustria deve ter menos posse, mas pode tentar incomodar com marcação agressiva e bolas diretas para o ataque.

O que pode decidir Espanha x Áustria?

O jogo coloca frente a frente estilos diferentes. A Espanha deve tentar controlar a posse de bola, empurrar a Áustria para o campo de defesa e encontrar espaços com troca de passes. A Áustria, por outro lado, pode explorar roubadas de bola, contra-ataques e jogadas pelo alto.

Um dos pontos decisivos será o meio-campo. Se Rodri e Pedri conseguirem ditar o ritmo, a Espanha tende a dominar. Se a Áustria conseguir pressionar e forçar erros na saída de bola, o jogo pode ficar mais perigoso para os espanhóis.

Outro fator importante é a bola parada. Em partidas de mata-mata, faltas laterais, escanteios e cruzamentos podem mudar o placar mesmo quando uma seleção tem mais controle do jogo.

Provável escalação

A Espanha pode começar com Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal.

A Áustria pode ir a campo com Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Mwene; Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Romano Schmid; Marko Arnautovic.

David Alaba, Sabitzer e Arnautovic aparecem como nomes importantes pela experiência internacional e pela capacidade de liderar a equipe em um confronto de alta pressão.

Espanha x Áustria

Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final

Data: quinta-feira, 2 de julho

Horário: 16h, de Brasília

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos

Onde assistir ao vivo: CazéTV e Disney+

Quem enfrenta o vencedor de Espanha x Áustria?

O vencedor de Espanha x Áustria enfrenta nas oitavas de final quem passar de Portugal x Croácia. Com isso, a seleção classificada pode ter pela frente outro adversário europeu em uma chave considerada forte no mata-mata.

Para a Espanha, avançar confirma o favoritismo e mantém vivo o caminho rumo ao título. Para a Áustria, eliminar uma das favoritas seria um dos grandes resultados da Copa do Mundo de 2026.