Espanha x Áustria: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo
Jogo começa às 16h
Espanha x Áustria jogam nesta quinta-feira, 2 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e vale vaga nas oitavas de final do torneio.
O jogo começa às 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da CazéTV e do Disney+. Quem passar neste confronto enfrenta na próxima fase o vencedor de Portugal x Croácia.
A Espanha chega ao mata-mata como uma das seleções mais fortes da Copa. O time comandado por Luis de la Fuente terminou a primeira fase na liderança do Grupo H, invicto e sem sofrer gols. Já a Áustria avançou em segundo lugar no Grupo J, depois de buscar uma classificação emocionante na última rodada.
Onde assistir Espanha x Áustria ao vivo?
Espanha x Áustria terá transmissão ao vivo da Globo, ge TV, SporTV e CazéTV nesta quinta-feira, 2 de julho, pela Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h, pelo horário de Brasília.
A exibição pode variar conforme a plataforma escolhida. Na TV aberta, a transmissão da Globo pode depender da grade de programação de cada estado. Já no streaming e na TV por assinatura, o acesso pode exigir login, cadastro ou plano ativo.
A partida será no SoFi Stadium, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles. O estádio é um dos palcos mais modernos da Copa do Mundo de 2026 e recebe jogos importantes do mata-mata.
O local costuma ser usado em grandes eventos esportivos e tem capacidade para receber mais de 70 mil torcedores. Para Espanha e Áustria, o duelo marca a entrada definitiva na fase em que qualquer erro pode custar a eliminação.
Como assistir Espanha x Áustria na Globo?
Para assistir Espanha x Áustria pela Globo, basta sintonizar a emissora na TV aberta no horário do jogo. A transmissão é gratuita, mas pode variar de acordo com a programação local de cada afiliada.
Em algumas regiões, a Globo pode exibir outro evento, jornal local ou programação regional. Por isso, o ideal é conferir a grade da emissora no seu estado antes do início da partida.
Como assistir Espanha x Áustria no SporTV?
O SporTV transmite Espanha x Áustria pela TV por assinatura. Para assistir, é preciso ter o canal incluído no pacote contratado com a operadora.
Também é possível acompanhar pelo streaming vinculado ao canal, desde que o assinante tenha acesso liberado pela operadora ou pelo serviço digital contratado. Nesse caso, o usuário deve entrar com login e senha da conta.
Passo a passo para assistir no SporTV:
- Verifique se o SporTV está disponível no seu pacote de TV.
- Acesse o canal no horário da partida.
- Caso vá assistir online, entre na plataforma de streaming vinculada ao canal.
- Faça login com os dados da operadora ou da assinatura.
- Procure por Espanha x Áustria na programação ao vivo.
Como assistir Espanha x Áustria na ge TV?
A ge TV também exibe Espanha x Áustria ao vivo. A transmissão pode ser acessada pelas plataformas digitais do ge e pelos canais oficiais vinculados à cobertura esportiva.
Para assistir, o torcedor deve procurar a transmissão ao vivo de Espanha x Áustria no ge no horário da partida. Dependendo da plataforma, pode ser necessário estar logado em uma conta Globo.
Passo a passo para assistir na ge TV:
- Acesse o site ou aplicativo do ge.
- Procure pela área de vídeos ou transmissões ao vivo.
- Busque por Espanha x Áustria.
- Clique na transmissão ao vivo quando ela estiver disponível.
- Faça login, se a plataforma solicitar.
Como assistir Espanha x Áustria na CazéTV?
A CazéTV transmite Espanha x Áustria ao vivo nas plataformas digitais. O canal costuma exibir jogos por streaming, com acesso pelo YouTube ou por outras plataformas oficiais usadas na cobertura da Copa do Mundo.
Passo a passo para assistir na CazéTV:
- Acesse o canal oficial da CazéTV no YouTube ou na plataforma indicada para a transmissão.
- Pesquise por “Espanha x Áustria ao vivo”.
- Entre na live oficial do jogo.
- Confira se a transmissão é a oficial da CazéTV.
- Aguarde o início da partida e acompanhe em tempo real.
Dá para assistir Espanha x Áustria de graça?
Sim, há possibilidade de assistir Espanha x Áustria de graça pela Globo, na TV aberta, e pela CazéTV, caso a transmissão esteja disponível gratuitamente na plataforma oficial do canal.
No SporTV, o acesso depende de assinatura. Já na ge TV, a disponibilidade pode variar conforme a forma de exibição e a necessidade de login. Por isso, vale conferir a plataforma antes do jogo para evitar problemas na hora da transmissão.
Como a Espanha chega para o jogo?
A Espanha chega às fases eliminatórias com campanha sólida. A seleção terminou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos, após empate com Cabo Verde e vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai.
O ponto mais forte da equipe até aqui foi a defesa. A Espanha ainda não sofreu gols na Copa do Mundo e tem conseguido controlar os adversários com posse de bola, marcação alta e boa circulação no meio-campo.
Mesmo sem atuações brilhantes em todos os jogos, o time espanhol tem mostrado regularidade. A equipe combina experiência, com nomes como Rodri e Laporte, e juventude, com Lamine Yamal como uma das principais atrações.
Lamine Yamal é a principal arma da Espanha
Lamine Yamal é um dos jogadores mais observados do jogo entre Espanha e Áustria. O atacante chega ao mata-mata como peça importante para abrir defesas fechadas, acelerar pelos lados e criar situações de um contra um.
A preocupação da Áustria passa justamente por limitar o espaço do jovem espanhol. A tendência é que a equipe austríaca tente dobrar a marcação quando Yamal receber a bola perto da área, evitando que ele tenha liberdade para cruzar ou finalizar.
Para a Espanha, a presença dele ajuda a tirar o jogo da previsibilidade. Quando a equipe encontra dificuldade para furar linhas baixas, Yamal aparece como alternativa para quebrar a marcação no talento individual.
Como a Áustria chega para enfrentar a Espanha?
A Áustria chega como azarão, mas não deve ser tratada como adversária simples. A seleção terminou em segundo lugar no Grupo J e mostrou poder de reação na primeira fase.
A equipe venceu a Jordânia, perdeu para a Argentina e garantiu a classificação em um empate por 3 a 3 contra a Argélia. O resultado teve gol decisivo nos acréscimos e colocou a Áustria no mata-mata.
O time comandado por Ralf Rangnick costuma apostar em intensidade, pressão na saída de bola e transições rápidas. Contra a Espanha, a Áustria deve ter menos posse, mas pode tentar incomodar com marcação agressiva e bolas diretas para o ataque.
O que pode decidir Espanha x Áustria?
O jogo coloca frente a frente estilos diferentes. A Espanha deve tentar controlar a posse de bola, empurrar a Áustria para o campo de defesa e encontrar espaços com troca de passes. A Áustria, por outro lado, pode explorar roubadas de bola, contra-ataques e jogadas pelo alto.
Um dos pontos decisivos será o meio-campo. Se Rodri e Pedri conseguirem ditar o ritmo, a Espanha tende a dominar. Se a Áustria conseguir pressionar e forçar erros na saída de bola, o jogo pode ficar mais perigoso para os espanhóis.
Outro fator importante é a bola parada. Em partidas de mata-mata, faltas laterais, escanteios e cruzamentos podem mudar o placar mesmo quando uma seleção tem mais controle do jogo.
Provável escalação
A Espanha pode começar com Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal.
A Áustria pode ir a campo com Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Mwene; Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Romano Schmid; Marko Arnautovic.
David Alaba, Sabitzer e Arnautovic aparecem como nomes importantes pela experiência internacional e pela capacidade de liderar a equipe em um confronto de alta pressão.
Espanha x Áustria
Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final
Data: quinta-feira, 2 de julho
Horário: 16h, de Brasília
Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos
Onde assistir ao vivo: CazéTV e Disney+
Quem enfrenta o vencedor de Espanha x Áustria?
O vencedor de Espanha x Áustria enfrenta nas oitavas de final quem passar de Portugal x Croácia. Com isso, a seleção classificada pode ter pela frente outro adversário europeu em uma chave considerada forte no mata-mata.
Para a Espanha, avançar confirma o favoritismo e mantém vivo o caminho rumo ao título. Para a Áustria, eliminar uma das favoritas seria um dos grandes resultados da Copa do Mundo de 2026.