FIFA cancela transmissão de África do Sul x Canadá no SBT

O SBT não vai exibir o jogo entre África do Sul e Canadá neste domingo, 28 de junho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida estava prevista na grade da emissora, mas acabou fora da programação após uma decisão da Fifa.

Durante o Domingo Legal, Celso Portiolli explicou ao público que o SBT foi avisado ainda na sexta-feira, 26 de junho, de que não poderia mais transmitir o confronto. Com a mudança, a emissora precisou reorganizar a programação do fim de semana.

Segundo o apresentador, o programa dominical, que teria cerca de quatro horas de duração, foi estendido para aproximadamente sete horas. A ampliação ocupou o espaço que seria destinado à transmissão de África do Sul x Canadá. ,A alteração surpreendeu parte dos torcedores que esperava acompanhar a abertura do mata-mata pela TV aberta. Sem o jogo na grade, o SBT manteve a programação de auditório no horário da partida.

Quais jogos da Copa o SBT vai transmitir nesta semana?

Apesar do cancelamento de África do Sul x Canadá, o SBT segue com jogos da Copa do Mundo 2026 na programação da semana. A cobertura da fase eliminatória começa na segunda-feira, 29 de junho, com Brasil x Japão, às 14h, pelas oitavas de final. No mesmo dia, a emissora também transmite Alemanha x Paraguai, às 17h30.

Na terça-feira, 30 de junho, o canal exibe Costa do Marfim x Noruega, às 14h. Na quarta-feira, 1º de julho, será a vez de Bélgica x Senegal, às 17h.

A sequência continua na quinta-feira, 2 de julho, com Espanha x Áustria, às 16h. Já na sexta-feira, 3 de julho, o SBT transmite Argentina x Cabo Verde, às 19h.

Com isso, a programação prevista do SBT para a semana fica assim:

Segunda-feira, 29 de junho

Brasil x Japão — 14h

Alemanha x Paraguai — 17h30

Terça-feira, 30 de junho

Costa do Marfim x Noruega — 14h

Quarta-feira, 1º de julho

Bélgica x Senegal — 17h

Quinta-feira, 2 de julho

Espanha x Áustria — 16h

Sexta-feira, 3 de julho

Argentina x Cabo Verde — 19h

A lista pode sofrer alterações conforme ajustes da emissora e da organização da Copa.