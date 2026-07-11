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Onde vai passar o jogo Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo

Seleções europeias disputam vaga na semifinal do Mundial neste sábado (11)

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Noruega x Inglaterra DCI

Erling Haaland e a Noruega enfrentarão Harry Kane e a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no sábado, 11 de julho. O jogo entre Noruega e Inglaterra será disputado no Hard Rock Stadium em Miami, Flórida, a partir das 18h (de Brasília).

Onde assistir Noruega x Inglaterra

Para quem quer assistir ao vivo ao confronto decisivo entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026, a transmissão para o público brasileiro será feita de forma exclusiva na internet pela CazéTV. É possível acompanhar o jogo de graça pelo canal oficial no YouTube ou por meio do aplicativo Prime Video, a partir das 18h (horário de Brasília) deste sábado, 11 de julho.

O duelo, que acontece no Estádio de Miami, vale uma vaga direta na semifinal da competição. Em caso de empate no tempo normal, a disputa terá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, cobranças de pênalti.

  • Detalhes do confronto
  • Jogo: Noruega x Inglaterra (Quartas de Final)
  • Horário: 18h00 (de Brasília)
  • Local: Estádio de Miami, Flórida (EUA)
  • Onde assistir: CazéTV (YouTube e Prime Video)

A Noruega virou a grande sensação deste Mundial após despachar o Brasil nas oitavas de final com um placar de 2 a 1. A equipe comandada por Ståle Solbakken aposta todas as suas fichas na dupla Martin Ødegaard e Erling Haaland para quebrar o favoritismo britânico e alcançar uma semifinal inédita.

Já a Inglaterra, sob a liderança do técnico Thomas Tuchel, chega pressionada a fazer valer o peso de sua camisa, mas enfrenta problemas na linha de defesa. O zagueiro Jarell Quansah está fora por suspensão após ser expulso contra o México, e Marc Guéhi segue como dúvida médica devido a dores na coxa. A esperança de gols do English Team se concentra no capitão Harry Kane e na armação de Jude Bellingham.

Escalações prováveis

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe; Patrick Berg e Sander Berge; Antonio Nusa, Martin Ødegaard e Alexander Sørloth; Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones (ou Marc Guéhi) e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Arbitragem: O trio de campo será francês, liderado pelo árbitro principal Clément Turpin, com os assistentes Nicolas Danos e Benjamin Pages. O VAR fica sob o comando de Jérôme Brisard.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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