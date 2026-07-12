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11/07 · 22:00 ● Agora
Argentina
1 1
Suíça
Quartas de Final
Copa do Mundo 2026

Youtube ao vivo: assistir jogo Argentina x Suíça

Jogo começa às 22h no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos

Escrito por Anny Malagolini
youtube ao vivo Onde assistir Argentina x Suíça Getty

A Seleção Argentina entra em campo neste sábado com o objetivo de carimbar o passaporte para as semifinais da Copa do Mundo 2026. Às 22h (horário de Brasília), a Alviceleste mede forças contra a Suíça no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos, em um confronto decisivo válido pelas quartas de final do torneio. O vencedor do embate garantirá uma vaga entre os quatro melhores times do mundo para enfrentar o classificado do duelo entre Espanha e França.

Onde assistir Argentina x Suíça

A cobertura completa da partida estará disponível de forma gratuita e online pela CazeTV, no YouTube. Para não perder nenhum detalhe, os torcedores podem acessar a plataforma de vídeos antecipadamente para ativar as notificações e receber o alerta assim que a bola estiver prestes a rolar.

Passo a passo para acompanhar:

Acesse o aplicativo ou o site do YouTube;

Utilize a barra de pesquisa para buscar por “CazéTV Argentina x Suíça ao vivo”;

Escolha o sinal oficial disponibilizado pelo canal da CazéTV;

Clique no ícone de sininho para programar o lembrete;

Retorne ao canal no momento da partida para acompanhar as imagens.

A exibição pela internet é uma excelente opção para assistir ao jogo sem custos, seja pelo smartphone, computador, tablet ou diretamente em uma Smart TV conectada.

A narração do espetáculo fica por conta de Luis Felipe Freitas, acompanhado pelos comentários de Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos. A equipe de transmissão trará os bastidores direto dos Estados Unidos, com análises táticas, entrevistas com os protagonistas, movimentação das arquibancadas e as últimas informações sobre as escalações oficiais durante o pré-jogo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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