Youtube ao vivo: assistir jogo Argentina x Suíça

Jogo começa às 22h no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos

A Seleção Argentina entra em campo neste sábado com o objetivo de carimbar o passaporte para as semifinais da Copa do Mundo 2026. Às 22h (horário de Brasília), a Alviceleste mede forças contra a Suíça no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos, em um confronto decisivo válido pelas quartas de final do torneio. O vencedor do embate garantirá uma vaga entre os quatro melhores times do mundo para enfrentar o classificado do duelo entre Espanha e França.

Onde assistir Argentina x Suíça

A cobertura completa da partida estará disponível de forma gratuita e online pela CazeTV, no YouTube. Para não perder nenhum detalhe, os torcedores podem acessar a plataforma de vídeos antecipadamente para ativar as notificações e receber o alerta assim que a bola estiver prestes a rolar.

Passo a passo para acompanhar:

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A exibição pela internet é uma excelente opção para assistir ao jogo sem custos, seja pelo smartphone, computador, tablet ou diretamente em uma Smart TV conectada.

A narração do espetáculo fica por conta de Luis Felipe Freitas, acompanhado pelos comentários de Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos. A equipe de transmissão trará os bastidores direto dos Estados Unidos, com análises táticas, entrevistas com os protagonistas, movimentação das arquibancadas e as últimas informações sobre as escalações oficiais durante o pré-jogo.