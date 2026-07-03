Jogador de Portugal que morreu é homenageado por Cristiano Ronaldo com camisa 21

Cristiano Ronaldo se emocionou ao homenagear Diogo Jota, jogador de Portugal que morreu há um ano em um acidente de carro. Após a vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a Croácia nesta quinta, 2 de julho, pela Copa do Mundo de 2026, o camisa 7 vestiu a camisa 21, número usado pelo ex-atacante da seleção, e foi às lágrimas diante dos aplausos da torcida.

A cena aconteceu depois do apito final, em Toronto, no Canadá. Ronaldo, que marcou o primeiro gol de Portugal na partida, apareceu com a camisa de Diogo Jota nas mãos e não conteve a emoção. A homenagem marcou a classificação portuguesa e também a proximidade do aniversário de um ano da morte do jogador.

Quem era o jogador de Portugal que morreu?

O jogador de Portugal que morreu era Diogo Jota, atacante revelado pelo Paços de Ferreira e com passagens por Atlético de Madrid, Porto, Wolverhampton e Liverpool. Pela seleção portuguesa, ele vestia a camisa 21 e fez parte de uma geração liderada por Cristiano Ronaldo.

Diogo Jota morreu em 3 de julho de 2025, aos 28 anos, após um acidente de carro na província de Zamora, no norte da Espanha. O irmão dele, André Silva, de 25 anos, também estava no veículo e morreu no acidente.

Desde então, a seleção portuguesa passou a tratar o nome de Jota como presença simbólica no grupo. Na convocação para a Copa do Mundo, a federação incluiu o jogador como uma homenagem, ao lado dos demais atletas chamados para o torneio.

A homenagem mais forte veio após Portugal vencer a Croácia. Cristiano Ronaldo vestiu a camisa 21, número de Diogo Jota, e se emocionou enquanto era aplaudido pelos torcedores portugueses.

Antes da bola rolar, a lembrança ao ex-atacante já havia tomado conta do estádio. Durante o hino de Portugal, uma imagem de Diogo Jota apareceu no telão. Jogadores e torcedores acompanharam o momento em silêncio, em clima de comoção.

Nas arquibancadas, muitos fãs usaram camisas com o número 21 e faixas com mensagens dedicadas ao jogador. A cidade de Toronto também reforçou o peso da homenagem, já que abriga uma das maiores comunidades portuguesas do Canadá.

Portugal também lembrou Diogo Jota fora de campo

A seleção portuguesa já vinha homenageando Diogo Jota desde o início da Copa. Os jogadores usam uma pulseira personalizada com a mensagem “26+1. Diogo Forever”, uma referência aos atletas convocados e à presença simbólica do ex-companheiro.

Nas redes sociais, Portugal também publicou imagens com a camisa 21 antes do jogo contra a Croácia. A partida teve um significado ainda maior porque, no horário de Portugal, o duelo já acontecia em 3 de julho, data exata em que a morte de Diogo Jota completou um ano.

Depois da classificação, o técnico Roberto Martínez também citou a importância emocional da noite. Para ele, o jogo carregava um peso especial pela memória de Diogo Jota e pela força dos portugueses.

Com a vitória sobre a Croácia, Portugal avançou na Copa do Mundo, mas a noite ficou marcada principalmente pela imagem de Cristiano Ronaldo chorando com a camisa 21. Um tributo simples, mas carregado de significado, ao jogador que segue lembrado pela seleção e pelos torcedores.