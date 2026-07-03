Agenda Copa do Mundo FIFA™ Ver agenda completa
20:00
Portugal
2 1
Croácia
Rodada de 32
Amanhã · 00:00
Suíça
Argélia
Rodada de 32
Amanhã · 15:00
Austrália
Egito
Rodada de 32
Amanhã · 19:00
Argentina
Cabo Verde
Rodada de 32
Amanhã · 22:30
Colombia
Ghana
Rodada de 32
04/07 · 14:00
Canadá
Marrocos
Oitavas de Final
04/07 · 18:00
Paraguai
França
Oitavas de Final
Copa do Mundo 2026

Jogador de Portugal que morreu é homenageado por Cristiano Ronaldo com camisa 21

Astro português homenageou Diogo Jota após vitória de Portugal e comoveu torcedores ao aparecer com a camisa 21.

Escrito por Anny Malagolini
Jogador de Portugal que morreu é homenageado por Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo em campo - IA

Cristiano Ronaldo se emocionou ao homenagear Diogo Jota, jogador de Portugal que morreu há um ano em um acidente de carro. Após a vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a Croácia nesta quinta, 2 de julho, pela Copa do Mundo de 2026, o camisa 7 vestiu a camisa 21, número usado pelo ex-atacante da seleção, e foi às lágrimas diante dos aplausos da torcida.

A cena aconteceu depois do apito final, em Toronto, no Canadá. Ronaldo, que marcou o primeiro gol de Portugal na partida, apareceu com a camisa de Diogo Jota nas mãos e não conteve a emoção. A homenagem marcou a classificação portuguesa e também a proximidade do aniversário de um ano da morte do jogador.

Quem era o jogador de Portugal que morreu?

O jogador de Portugal que morreu era Diogo Jota, atacante revelado pelo Paços de Ferreira e com passagens por Atlético de Madrid, Porto, Wolverhampton e Liverpool. Pela seleção portuguesa, ele vestia a camisa 21 e fez parte de uma geração liderada por Cristiano Ronaldo.

Diogo Jota morreu em 3 de julho de 2025, aos 28 anos, após um acidente de carro na província de Zamora, no norte da Espanha. O irmão dele, André Silva, de 25 anos, também estava no veículo e morreu no acidente.

Desde então, a seleção portuguesa passou a tratar o nome de Jota como presença simbólica no grupo. Na convocação para a Copa do Mundo, a federação incluiu o jogador como uma homenagem, ao lado dos demais atletas chamados para o torneio.

A homenagem mais forte veio após Portugal vencer a Croácia. Cristiano Ronaldo vestiu a camisa 21, número de Diogo Jota, e se emocionou enquanto era aplaudido pelos torcedores portugueses.

Antes da bola rolar, a lembrança ao ex-atacante já havia tomado conta do estádio. Durante o hino de Portugal, uma imagem de Diogo Jota apareceu no telão. Jogadores e torcedores acompanharam o momento em silêncio, em clima de comoção.

Nas arquibancadas, muitos fãs usaram camisas com o número 21 e faixas com mensagens dedicadas ao jogador. A cidade de Toronto também reforçou o peso da homenagem, já que abriga uma das maiores comunidades portuguesas do Canadá.

Portugal também lembrou Diogo Jota fora de campo

A seleção portuguesa já vinha homenageando Diogo Jota desde o início da Copa. Os jogadores usam uma pulseira personalizada com a mensagem “26+1. Diogo Forever”, uma referência aos atletas convocados e à presença simbólica do ex-companheiro.

Nas redes sociais, Portugal também publicou imagens com a camisa 21 antes do jogo contra a Croácia. A partida teve um significado ainda maior porque, no horário de Portugal, o duelo já acontecia em 3 de julho, data exata em que a morte de Diogo Jota completou um ano.

Depois da classificação, o técnico Roberto Martínez também citou a importância emocional da noite. Para ele, o jogo carregava um peso especial pela memória de Diogo Jota e pela força dos portugueses.

Com a vitória sobre a Croácia, Portugal avançou na Copa do Mundo, mas a noite ficou marcada principalmente pela imagem de Cristiano Ronaldo chorando com a camisa 21. Um tributo simples, mas carregado de significado, ao jogador que segue lembrado pela seleção e pelos torcedores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Youtube ao vivo: assistir jogo do Portugal x Croácia na Copa do Mundo com CR7

Espanha x Áustria: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

Brasil e Noruega jogam nas oitavas: relembre o histórico dos confrontos até hoje

Onde assistir o jogo Costa do Marfim x Noruega com Haaland hoje na Copa

Tem prorrogação no mata-mata da Copa do Mundo 2026?

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa 2026 nas oitavas

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes