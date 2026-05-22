Jogadores da seleção da Inglaterra na Copa: os 26 convocados de Thomas Tuchel

Toney e Stones confirmados, enquanto Foden e Maguire ficam de fora

A Inglaterra anunciou sua convocação para a Copa do Mundo 2026 , com algumas decisões importantes sobre jogadores incluídos e excluídos. O técnico Thomas Tuchel incluiu Djed Spence, Ivan Toney, Noni Madueke, John Stones e Jordan Henderson na lista de 26 jogadores convocados.

Quem são os jogadores da Inglaterra na Copa do Mundo

Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford;

Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence e Tino Livramento;

Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Eberechi Eze;

Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon e Noni Madueke.

Kaveh Solhekol, da Sky Sports News, descreveu a convocação como ” provavelmente a mais chocante desde 1998″, e as ausências da Inglaterra na Copa do Mundo, além dos vazamentos na véspera do anúncio de sexta-feira, foram os principais assuntos de discussão.

Furioso, Maguire publicou nas redes sociais que estava “chocado e arrasado” por ter ficado de fora da convocação que Tuchel havia divulgado aos jogadores na quinta-feira, e o fluxo constante de informações permitiu que os observadores montassem o elenco com antecedência.

Foden e Palmer foram os nomes mais importantes a ficarem de fora após temporadas abaixo do esperado em seus clubes, Manchester City e Chelsea, respectivamente, além da enorme concorrência na posição. A ausência de Alexander-Arnold, lateral-direito do Real Madrid , é outra omissão notável, embora mais previsível, já que não joga pela seleção desde o verão passado.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

