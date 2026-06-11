Copa do Mundo 2026

Lenda do gol: quem é Guillermo Ochoa, goleiro do México que soma 6 Copas

Goleiro entra para história junto com Messi e CR7

Escrito por Anny Malagolini
quem é Guillermo Ochoa Foto: DIVULGAÇÃO

O México jogará a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 contra a África do Sul, e um jogador que pode fazer história hoje é o lendário goleiro Guillermo ‘Memo’ Ochoa. O atleta também é conhecido por fãs de Rebelde por ex-namorado de Dulce María.

Saiba quantas Copas o México já ganhou

Quantas Copa do Mundo jogou Guillermo Ochoa

Ochoa foi convocado para as últimas cinco Copas do Mundo com o México e fará história neste ano ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tornando-se os únicos jogadores a integrar seis elencos de Copas do Mundo.

Ochoa é muito elogiado por sua trajetória no futebol mexicano ao longo de muitos anos, mas demonstrou seu talento mundialmente com suas impressionantes atuações nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022.

Na Copa do Mundo FIFA de 2018, Ochoa jogou todas as três partidas da fase de grupos contra Alemanha, Coreia do Sul e Suécia, bem como a partida das oitavas de final contra o Brasil, que o México perdeu por 2 a 0.

Ochoa foi novamente o goleiro titular do México na Copa do Mundo da FIFA de 2022 e jogou todas as três partidas da fase de grupos contra Polônia, Argentina e Arábia Saudita.

Nenhum jogador na história da Copa do Mundo da FIFA havia sido selecionado para seis edições do torneio.

Esta Copa do Mundo de 2026 é diferente das Copas do Mundo anteriores para as quais ele foi convocado, já que ele não é mais visto como o goleiro titular da seleção nacional, com o goleiro do Chivas Guadalajara, Raúl ‘Tala’ Rangel, sendo escalado com frequência em amistosos recentes.

Apesar do tempo de jogo considerável de Rangel na seleção mexicana , o técnico do México, Javier Aguirre, insistiu que Ochoa e outros jogadores têm chances de serem titulares em qualquer partida da Copa do Mundo.

Guillermo Ochoa será titular contra a África do Sul?

É provável que Guillermo Ochoa não seja titular na partida, com Raúl ‘Tala’ Rangel mantendo sua posição. Esta será a primeira Copa do Mundo de Rangel pelo México, após uma ótima temporada com o Chivas nas duas últimas edições do Campeonato Mexicano.

Ochoa é considerado o segundo goleiro da seleção mexicana para a Copa do Mundo de 2026, à frente do terceiro goleiro, Carlos Acevedo .

Os torcedores mexicanos podem esperar que Ochoa jogue alguns minutos nesta Copa do Mundo, dependendo também do desempenho dele na fase de grupos. Ochoa está em forma e disponível para jogar contra a África do Sul caso Rangel se lesione.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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