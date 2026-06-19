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Copa do Mundo 2026

Neymar e Endrick? Veja a escalação do Brasil x Haiti na Copa do Mundo hoje

O Brasil ficará sem uma de suas maiores estrelas pelo segundo jogo consecutivo na Copa do Mundo de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Seleção acontece nessa sexta-feira, 19 de junho - © Rafael Ribeiro/CBF

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que fará algumas mudanças na escalação para o segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Haiti. O jogo do Brasil hoje começa às 20h30 dessa sexta-feira, 19 de junho.

A mudança acontece depois que a equipe de Ancelotti ter um início decepcionante no torneio, empatando em 1 a 1 com o Marrocos, que dominou boa parte da partida. “A equipe pode e deve fazer mais”, admitiu o técnico em entrevista coletiva antes da partida, segundo o Corriere dello Sport.

“Faremos algumas mudanças, talvez coloquemos um jogador mais descansado. Precisamos melhorar nosso equilíbrio e a qualidade do nosso jogo. Errar menos. Temos qualidade para isso, para fazer um jogo divertido.

Não tenho problema em comunicar o início do treino.” O futebol não tem segredos, mas prefiro falar primeiro com os jogadores”, acrescentou Ancelotti.

“Contra Marrocos, a partida não correu bem e isso me deixa um pouco crítico em relação à equipe. Precisamos encontrar uma solução. Temos trabalhado nos últimos dias para tentar resolver a situação e acredito que conseguiremos, pois continuo confiando que a equipe será competitiva nesta Copa do Mundo 2026.”

Endrick e Neymar jogam hoje | escalação do Brasil

Segundo a Gazzetta dello de Futebol, Ancelotti fará três alterações no time titular do Brasil, mas Endrick deve permanecer no banco de reservas. Neymar também não joga; o atacante segue na recuperação. Douglas Santos deve substituir Alex Sandro na lateral esquerda, Fabinho deve entrar no lugar de Casemiro no meio-campo, enquanto Luiz Henrique substituirá Paquetá, afirma a Gazzetta.

Com isso, a seleção brasileira deve começar o jogo com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães; Raphinha, Vinícius, Matheus Cunha, Luiz Henrique.

A seleção brasileira está atualmente empatada com Marrocos na segunda colocação do Grupo C, embora Marrocos tecnicamente tenha vantagem no desempate por ter recebido dois cartões amarelos, o que representa uma partida a mais no desempate. Depois do Haiti, o Brasil ainda enfrenta a Escócia na fase de grupos.

Lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

Goleiros: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)

Zagueiros: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Roger Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Ederson (Atalanta BC)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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