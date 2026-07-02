Partida começa às 20h e vale vaga nas quartas de final

Youtube ao vivo: assistir jogo do Portugal x Croácia na Copa do Mundo com CR7

Youtube ao vivo: assistir jogo do Portugal x Croácia na Copa do Mundo com CR7

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 20h, pelo horário de Brasília, no BMO Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O duelo é eliminatório: quem vencer segue vivo no torneio, enquanto o perdedor se despede da competição.

Onde assistir Portugal x Croácia ao vivo no Youtube?

A transmissão da Copa do Mundo 2026 já estará disponível no canal oficial da CazéTV antes de a bola rolar. O torcedor pode acessar a página com antecedência e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

Abra o aplicativo ou o site do YouTube;

Digite “CazéTV Brasil x Japão ao vivo” na busca;

Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;

Toque no sino para ativar o lembrete;

No horário do jogo, volte à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é uma alternativa para quem quer acompanhar a partida gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o narrador de Brasil x Japão na CazéTV. A equipe de comentários terá Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos. A cobertura também deve trazer informações direto dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise do confronto. O pré-jogo começa antes da partida, com as últimas notícias sobre escalações e bastidores.

A seleção portuguesa chega ao mata-mata depois de avançar em segundo lugar no Grupo K. Na última rodada da fase de grupos, Portugal empatou por 0 a 0 com a Colômbia e garantiu vaga na etapa decisiva da Copa.

Do outro lado, a Croácia tenta seguir adiante em mais uma campanha de mata-mata de Copa do Mundo. A partida vale vaga na próxima fase e promete atenção especial dos torcedores, já que reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu.