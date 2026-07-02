Youtube ao vivo: assistir jogo do Portugal x Croácia na Copa do Mundo com CR7
Partida começa às 20h e vale vaga nas quartas de final
Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 20h, pelo horário de Brasília, no BMO Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O duelo é eliminatório: quem vencer segue vivo no torneio, enquanto o perdedor se despede da competição.
Onde assistir Portugal x Croácia ao vivo no Youtube?
A transmissão da Copa do Mundo 2026 já estará disponível no canal oficial da CazéTV antes de a bola rolar. O torcedor pode acessar a página com antecedência e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.
Para assistir, basta seguir o passo a passo:
Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
Digite “CazéTV Brasil x Japão ao vivo” na busca;
Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
Toque no sino para ativar o lembrete;
No horário do jogo, volte à página e aperte o botão de reprodução.
A CazéTV é uma alternativa para quem quer acompanhar a partida gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.
Luis Felipe Freitas será o narrador de Brasil x Japão na CazéTV. A equipe de comentários terá Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos. A cobertura também deve trazer informações direto dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise do confronto. O pré-jogo começa antes da partida, com as últimas notícias sobre escalações e bastidores.
A seleção portuguesa chega ao mata-mata depois de avançar em segundo lugar no Grupo K. Na última rodada da fase de grupos, Portugal empatou por 0 a 0 com a Colômbia e garantiu vaga na etapa decisiva da Copa.
Do outro lado, a Croácia tenta seguir adiante em mais uma campanha de mata-mata de Copa do Mundo. A partida vale vaga na próxima fase e promete atenção especial dos torcedores, já que reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu.