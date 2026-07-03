Youtube ao vivo: assistir Argentina x Cabo Verde hoje

A Argentina volta a campo nesta sexta-feira com a missão de seguir viva na Copa do Mundo 2026. Às 19h, pelo horário de Brasília, os argentinos encaram Cabo Verde no Estádio de Miami, nos Estados Unidos, em um duelo eliminatório pela segunda fase do torneio. Quem avançar garante lugar nas oitavas de final e encara o vencedor de Austrália x Egito, confronto marcado para as 15h do mesmo dia.

Onde assistir Argentina x Cabo Verde

A transmissão da Copa do Mundo 2026 já estará disponível no canal oficial da CazéTV antes de a bola rolar. O torcedor pode acessar a página com antecedência e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

Abra o aplicativo ou o site do YouTube;

Digite “CazéTV Argentina x Cabo Verde ao vivo” na busca;

Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;

Toque no sino para ativar o lembrete;

No horário do jogo, volte à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é uma alternativa para quem quer acompanhar a partida gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o narrador de Argentina x Cabo Verde na CazéTV. A equipe de comentários terá Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos. A cobertura também deve trazer informações direto dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise do confronto. O pré-jogo começa antes da partida, com as últimas notícias sobre escalações e bastidores.