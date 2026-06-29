A Copa do Mundo de 2026 continua sua programação do mata-mata nesta segunda-feira, 29

O que acontece se o Brasil perder para o Japão?

O que acontece se o Brasil perder para o Japão?

A Copa do Mundo de 2026 continua sua programação do mata-mata nesta segunda-feira, 29, com Brasil e Japão se enfrentando em Houston.

O jogo da Seleção Brasileira hoje começa às 14h, pelo horário de Brasília, e vale vaga nas oitavas de final do Mundial.

O Brasil chega à fase eliminatória depois de avançar na primeira colocação do Grupo C. Já o Japão ficou em segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda, e agora cruza o caminho da equipe brasileira em uma partida decisiva.

O que acontece se o Brasil perder?

Se o Brasil perder para o Japão, independentemente da diferença de gols, estará eliminado da Copa do Mundo de 2026. A partir desta fase, o torneio passa a ser disputado em jogo único, sem partida de volta.

Agora, se o confronto terminar empatado no tempo normal, a decisão será levada para a prorrogação. São dois tempos de 15 minutos cada. Se ainda assim o placar seguir igual, a vaga será definida nos pênaltis.

Em caso de vitória, o Brasil garante classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo e segue vivo na busca pelo hexacampeonato.

Se passar pelo Japão, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, partida marcada para terça-feira, 30. O possível jogo do Brasil nas oitavas está previsto para 5 de julho. A partir desta etapa, todos os jogos passam a ter caráter decisivo. Uma vitória mantém a seleção na disputa pelo título; uma derrota significa o fim da caminhada no Mundial de 2026.

Segunda-feira, 29 de junho: Brasil x Japão, 14h

Segunda-feira, 29 de junho: Alemanha x Paraguai, 17h30

Segunda-feira, 29 de junho: Holanda x Marrocos, 22h

Terça-feira, 30 de junho: Costa do Marfim x Noruega, 14h