O que acontece se o Brasil perder para o Marrocos hoje?

O que acontece se o Brasil perder para o Marrocos hoje?

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13 de junho, contra o Marrocos. A partida abre a campanha da Seleção no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia. Mas o que acontece se a seleção brasileira perder? Veja as regras da FIFA.

O que acontece se o Brasil perder hoje?

Caso perca para o Marrocos, o Brasil terminará a primeira rodada com zero ponto, enquanto os marroquinos somarão três. A situação da chave também dependerá do resultado de Haiti x Escócia, o outro confronto do grupo. Mesmo assim, a Seleção ainda poderá chegar a seis pontos se vencer as duas partidas restantes. Essa pontuação normalmente é suficiente para conquistar uma das primeiras posições da chave.

Até uma campanha com apenas uma vitória pode manter o Brasil na disputa, pois o novo formato da Copa do Mundo 2026 permite que algumas seleções classificadas em terceiro lugar avancem ao mata-mata. Nesse cenário, saldo de gols e número de gols marcados podem fazer diferença.

Portanto, perder na estreia complicaria a situação, mas não representaria uma eliminação imediata.

Como funciona a fase de grupos da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro equipes cada. Todas disputam três partidas na primeira fase, enfrentando uma vez cada adversário da chave.

A pontuação segue o modelo tradicional:

vitória: três pontos;

empate: um ponto;

derrota: nenhum ponto.

Ao fim das três rodadas, avançam para a fase de 32 avos de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados entre as 12 chaves. Assim, 32 seleções seguem no torneio e 16 são eliminadas.

Nos jogos da fase de grupos não há prorrogação nem disputa de pênaltis. Se a partida terminar empatada após os acréscimos, cada seleção recebe um ponto.

Quais são os próximos jogos do Brasil?

Depois de enfrentar o Marrocos, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos pelo Grupo C:

Brasil x Haiti: 19 de junho, às 21h30, no Estádio da Filadélfia;

Escócia x Brasil: 24 de junho, às 19h, no Estádio de Miami.

Os horários são de Brasília. Os resultados desses confrontos definirão a posição do Brasil no grupo e a possível classificação para o mata-mata.

Se perder a estreia, a partida contra o Haiti ganhará importância ainda maior. Uma vitória recolocaria a equipe na disputa, enquanto outro tropeço deixaria a classificação dependente de uma combinação mais difícil de resultados.

Quando uma seleção pode ser eliminada da Copa?

Uma seleção é eliminada quando não possui mais possibilidade matemática de terminar entre as duas primeiras colocadas do grupo nem de avançar como uma das oito melhores terceiras.

Na prática, a definição costuma acontecer na terceira e última rodada. Mesmo uma equipe derrotada nos dois primeiros jogos pode chegar a três pontos e terminar na terceira posição, dependendo dos resultados e dos critérios de desempate.

Isso não significa que três pontos garantam vaga. Como apenas oito dos 12 terceiros colocados avançam, será necessário comparar as campanhas entre grupos diferentes.

Se duas ou mais seleções terminarem empatadas em pontos, a classificação considera inicialmente o saldo de gols e o número de gols marcados. Depois são analisados o confronto direto, a pontuação disciplinar pelo fair play e, se necessário, outros critérios previstos pela Fifa.

A partir da fase de 32 avos de final, o formato muda. Os confrontos passam a ser eliminatórios: quem vencer avança e quem perder deixa a Copa. Em caso de empate nos 90 minutos, haverá prorrogação e, se a igualdade continuar, disputa de pênaltis.