Onde assistir jogo de Portugal hoje x Congo na TV e online na Copa do Mundo 2026
Jogo começa às 14h
Portugal ou Congo, quem leva a melhor na estreia da Copa do Mundo 2026? As seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 17 de dezembro, no Estádio de Houston. O jogo de Portugal hoje vai começar às 14h (horário de Brasília). Saiba como assistir e todos os detalhes no texto a seguir.
Onde vai passar o jogo de Portugal hoje?
O jogo de Portugal hoje e Suíça não será transmitido pela Globo ou SporTV. A única forma de assistir é pela CazéTV, através do Youtube – de graça. A bola rola às 14h, pelo horário de Brasília, no Houston Stadium, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026.
A seleção portuguesa chega como favorita para a estreia. Atual campeã da Liga das Nações, a equipe comandada por Roberto Martínez tem nomes como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo. Portugal tenta começar bem uma campanha em que aparece entre as seleções fortes do torneio.
A RD Congo, treinada por Sébastien Desabre, busca surpreender logo na primeira rodada. A equipe garantiu vaga na Copa após vencer a Jamaica por 1 a 0 na repescagem internacional. Antes da estreia, fez amistosos contra Dinamarca e Chile, com um empate sem gols e uma derrota por 2 a 1.
Jogos de hoje na Copa do Mundo
Confira a programação completa:
14h – Portugal x RD Congo
Onde assistir: CazéTV
17h – Inglaterra x Croácia
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h – Gana x Panamá
Onde assistir: CazéTV
23h – Uzbequistão x Colômbia
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv