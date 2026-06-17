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Copa do Mundo 2026

Onde assistir jogo de Portugal hoje x Congo na TV e online na Copa do Mundo 2026

Jogo começa às 14h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir jogo de Portugal hoje x Congo Jogo acontece nesta quarta-feira, 17 de junho - DCI

Portugal ou Congo, quem leva a melhor na estreia da Copa do Mundo 2026? As seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 17 de dezembro, no Estádio de Houston. O jogo de Portugal hoje vai começar às 14h (horário de Brasília). Saiba como assistir e todos os detalhes no texto a seguir.

Onde vai passar o jogo de Portugal hoje?

O jogo de Portugal hoje e Suíça não será transmitido pela Globo ou SporTV. A única forma de assistir é pela CazéTV, através do Youtube – de graça. A bola rola às 14h, pelo horário de Brasília, no Houston Stadium, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026.

A seleção portuguesa chega como favorita para a estreia. Atual campeã da Liga das Nações, a equipe comandada por Roberto Martínez tem nomes como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo. Portugal tenta começar bem uma campanha em que aparece entre as seleções fortes do torneio.

A RD Congo, treinada por Sébastien Desabre, busca surpreender logo na primeira rodada. A equipe garantiu vaga na Copa após vencer a Jamaica por 1 a 0 na repescagem internacional. Antes da estreia, fez amistosos contra Dinamarca e Chile, com um empate sem gols e uma derrota por 2 a 1.

Jogos de hoje na Copa do Mundo

Confira a programação completa:

14h – Portugal x RD Congo
Onde assistir: CazéTV

17h – Inglaterra x Croácia
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Gana x Panamá
Onde assistir: CazéTV

23h – Uzbequistão x Colômbia
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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