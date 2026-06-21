Onde assistir o jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo 2026

Neste domingo, 21 de junho, Bélgica e Irã vão se enfrentar a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. O confronto acontece no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A corrida pela classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA está acirrada, e o Grupo G segue totalmente em aberto. Todas as quatro seleções estão empatadas com um ponto cada, e as partidas de hoje podem ser decisivas.

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Transmissão do jogo Bélgica x Irã

O jogo da Bélgica x Irã terá transmissão exclusiva da CazéTV, a partir das 16h. Basta acessar o canal do Youtube e entrar na aba “ao vivo”. A narração é Luis Felipe Freitas com comentários de Casimiro Miguel, Nenê e Rafael Oliveira.

Prováveis escalações: Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy e Castagne; Tielemans, Onana e De Bruyne; Trossard, De Ketelaere e Doku. Técnico: Rudi Garcia.

O Irã deve escalar Beiranvand; Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh e Milad Mohammadi; Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi e Mohebi; Moghanlou e Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.

Copa do Mundo 2026

Esta é a primeira vez que o evento será sediado por três nações: Estados Unidos, Canadá e México. A 23ª Copa do Mundo também foi expandida para 48 seleções participantes, totalizando 104 jogos. Os dois melhores times de cada um dos 12 grupos se classificam automaticamente para a fase eliminatória, enquanto oito dos melhores terceiros colocados também se classificam. O campeão terá que vencer cinco jogos na fase eliminatória, em vez dos quatro exigidos anteriormente.

Embora tenha perdido alguns rostos conhecidos e tenha um novo treinador no comando, a “geração de ouro” da Bélgica permanece intacta para mais uma tentativa de conquistar a Copa do Mundo da FIFA .

Os Diabos Vermelhos retornam com Thibaut Courtois , Kevin De Bruyne , Romelu Lukaku e Axel Witsel , além de alguns outros rostos conhecidos das participações anteriores em Copas do Mundo. A Bélgica também conta com novos talentos, principalmente no ataque, com Jeremy Doku, do Manchester City , e Leandro Trossard, do Arsenal .

Mas, como os belgas sabem, o sonho da Copa do Mundo da FIFA pode terminar já na fase de grupos. Foi o que aconteceu com os Diabos Vermelhos em 2022, quando não conseguiram passar da fase de grupos. Em 2026, cada ponto será crucial para essa seleção que busca uma última chance de disputar uma Copa do Mundo.

O segundo jogo da fase de grupos dos Diabos Vermelhos é contra o Irã , uma equipe com muita experiência em Copas do Mundo, mas que busca avançar da fase de grupos pela primeira vez na história do país. Os iranianos têm potencial para protagonizar uma das maiores surpresas do torneio com uma vitória sobre Courtois, De Bruyne e companhia.