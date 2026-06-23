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Copa do Mundo 2026

Onde assistir o jogo Inglaterra x Gana na Copa do Mundo hoje: 6 formas de transmissão

Jogo começa às 17h

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo Inglaterra e Gana Getty

Estamos a poucos dias das oitavas de final da Copa do Mundo 2026, e a competição está pegando fogo. A Inglaterra enfrenta Gana hoje em um emocionante jogo do Grupo 1, e o vencedor avançará com tranquilidade para a fase de 32 avos de final. Qual equipe será a vencedora? Veja como assistir ao jogo hoje, dia 23 de junho, a partir das 17h (de Brasília).

A Inglaterra venceu sua estreia contra a Croácia por 4 a 2, com dois gols de Harry Kane (igualando o recorde de Gary Lineker de 10 gols em Copas do Mundo pela Inglaterra), e um gol de Jude Bellingham e um de Marcus Rashford. Gana venceu sua estreia contra o Panamá por 1 a 0, com um gol de Caleb Yirenkyi no final da partida.

A Inglaterra dominou completamente a estreia contra a Croácia, vencendo por 4 a 2. O capitão Harry Kane abriu o placar de pênalti aos 17 minutos e marcou novamente aos 42, colocando sua equipe em vantagem por 2 a 1. Jude Bellingham e Marcus Rashford marcaram um gol cada no segundo tempo, garantindo uma vitória convincente para os Três Leões . Uma vitória hoje garante a vaga na fase eliminatória.

Gana, por sua vez, vem de uma vitória emocionante contra o Panamá. Caleb Yirenkyi marcou nos últimos segundos da partida, garantindo uma vitória apertada por 1 a 0. Para conquistar um ponto ou mais contra a motivada seleção inglesa, no entanto, precisará apresentar um desempenho muito melhor.

Prováveis escalações de Inglaterra x Gana

Thomas Tuchel deve montar o time com: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O’Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Thomas Christiansen precisa abrir o olho porque o meio-campista Caleb Yierenkyi, o artilheiro na estreia, está pendurado.

Gana deve iniciar com: Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Ernest Nuamah, Caleb Yirenkyi, Ebenezer Owusu e Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew; Antoine Semenyo.

Onde vai passar o jogo Inglaterra e Gana

A transmissão do jogo da Copa do Mundo 2026 será feita por Globo, SporTV, ge tv, N Sports, SBT e CazéTV, com opções na TV aberta, TV fechada e internet. Veja como acompanhar em cada canal.

Na Globo, o jogo será transmitido ao vivo pela TV aberta. Para assistir, basta sintonizar a emissora na sua região no horário da partida. A transmissão é gratuita e não exige assinatura.

O SporTV exibe a partida na TV por assinatura. Para acompanhar o jogo ao vivo, o torcedor precisa ter o canal incluído no pacote da operadora. A transmissão também pode ficar disponível para assinantes pelo Globoplay, na área de canais ao vivo.

A ge tv transmite o jogo ao vivo pela internet. O torcedor pode acompanhar pelo site do ge ou pelo Globoplay, dependendo da disponibilidade da transmissão. É uma opção para quem prefere assistir online pelo celular, computador, tablet ou smart TV.

A N Sports também fará a transmissão ao vivo. O acesso pode ser feito pelos canais oficiais da plataforma, como site, aplicativo ou serviço de streaming parceiro, conforme a disponibilidade do evento.

O SBT transmite o jogo na TV aberta. Para assistir, basta sintonizar o canal no horário da partida. A exibição é gratuita e está disponível para os telespectadores nas regiões cobertas pela emissora.

A CazéTV exibe a partida ao vivo pela internet. A transmissão costuma acontecer nos canais oficiais da CazéTV no YouTube e em outras plataformas digitais. Para assistir, basta acessar o canal no horário do jogo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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