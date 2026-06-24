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Copa do Mundo 2026

Onde vai passar o jogo do Brasil x Escócia online: 6 formas de assistir a Copa do Mundo 2026

Jogo começa às 19h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir ao jogo do Brasil e Escócia hoje DCI

A seleção brasileira enfrenta a Escócia em Miami na noite desta quarta-feira, 24 de junho de 2026, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida começa às 19h.

Onde assistir ao jogo do Brasil e Escócia hoje

A partida da Copa do Mundo 2026 entre Brasil e Escócia será disputada nesta quarta-feira, 24 de junho, às 19h, pelo horário de Brasília. O jogo terá transmissão da TV Globo, do SBT, do SporTV, da N Sports, da ge tv no YouTube e da CazéTV no YouTube.

Na TV Globo, a emissora exibe a partida na TV aberta para todo o Brasil. Para assistir, basta sintonizar a Globo no horário do jogo.

No SBT, a transmissão também será na TV aberta, de graça. O torcedor pode acompanhar pela televisão ou pelos canais digitais oficiais da emissora, conforme a disponibilidade na região.

O SporTV transmite Brasil x Escócia na TV fechada. Para assistir, é preciso ter acesso ao canal no pacote de televisão por assinatura ou pela plataforma de streaming que disponibiliza a programação ao vivo.

A N Sports também aparece como opção para acompanhar o jogo. A transmissão estará disponível nos canais oficiais da emissora, de acordo com a programação da Copa do Mundo.

A ge tv transmite Brasil x Escócia pela internet, no YouTube. Para assistir, basta acessar a plataforma e procurar pela transmissão oficial da partida.

Já a CazéTV exibe Brasil x Escócia de graça no YouTube. O canal comandado por Casimiro Miguel transmite jogos da Copa do Mundo com linguagem voltada ao público das redes sociais.

Escalação

A Seleção Brasileira está definida para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira, 24 de junho, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A bola rola às 19h, em Miami, e Carlo Ancelotti promoveu uma mudança no ataque: Rayan assume a vaga de Raphinha, que está lesionado.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Escócia: Gunn; Patterson, McKenna, Hendry e Robertson; Doak, McLean, Ferguson, McGinn e McTominay; Shankland.

O Brasil entra em campo na liderança do Grupo C, com quatro pontos, e depende apenas de um empate para garantir a primeira colocação da chave. Já a Escócia soma três pontos e ainda briga por uma vaga nas oitavas de final.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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