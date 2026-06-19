Por que Endrick não está jogando na Copa do Mundo?

Por que Endrick não está jogando? A pergunta tomou conta das redes sociais durante o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira, 19 de junho. A seleção brasileira enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos.

A escalação do Brasil tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, e Lucas Paquetá; Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Junior.

Por que Endrick não foi escalado?

Mais uma vez, Endrick não é titular do Brasil na Copa do Mundo 2026. A explicação de Carlo Ancelotti é que o momento de Endrick ainda vai chegar. O técnico italiano tem evitado tratar a ausência do atacante como um problema e afirma que pretende usar o jogador na hora certa.

Durante entrevista à CazéTV, Chico Moedas perguntou diretamente ao treinador: “Por que o Endrick não vem encontrando espaço nessa equipe titular do Brasil?” Depois de uma pausa, Ancelotti respondeu que era apenas o primeiro jogo e que a disputa por posição é natural dentro da Seleção. Segundo ele, assim como Endrick, outros jogadores também não começaram entre os titulares.

A declaração, no entanto, não convenceu parte da torcida. Nas redes sociais, muitos brasileiros entenderam que o atacante poderia ter sido usado principalmente no segundo tempo contra o Marrocos, quando o Brasil buscava alternativas para vencer a partida.

O atacante chegou ao torneio cercado de expectativa. No Lyon, por exemplo, marcou 8 gols e deu 7 assistências em 19 jogos, números que reforçaram a cobrança por mais espaço na Seleção Brasileira. Mesmo assim, Carlo Ancelotti não utilizou o jogador nos jogos da Copa.

A decisão incomodou torcedores, que passaram a pedir a entrada do jovem atacante. O assunto cresceu tanto que chegou até aos famosos. Luana Piovani usou as redes sociais para defender Endrick e cobrou que o jogador deixe o banco de reservas.

A ausência do atacante virou uma das principais cobranças contra Carlo Ancelotti. Depois do empate na estreia, torcedores passaram a pedir mudanças no ataque para o jogo contra o Haiti.

Nas redes sociais, a reclamação se repetiu: se Endrick vive boa fase, por que não entra? A dúvida ganhou ainda mais força porque o Brasil precisa vencer para aliviar a pressão no Grupo C e recuperar confiança na Copa.

Ancelotti, por outro lado, tem demonstrado cautela. O treinador não quer transformar a entrada do jovem em uma resposta imediata à pressão externa. A ideia do italiano é controlar o uso do elenco e escolher o momento em que cada jogador pode ser mais útil.