Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa 2026 nas oitavas
Brasil está a um jogo das oitavas
O Brasil entra em campo nesta segunda-feira, 29 de junho, para tentar garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta o Japão pelos 32 avos de final do Mundial e, se avançar, já sabe quando volta a jogar: domingo, 5 de julho, às 17h, pelo horário de Brasília.
Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa?
Se eliminar o Japão, o próximo jogo do Brasil será no domingo, 5 de julho, às 17h, no horário de Brasília. A partida será pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.
O adversário brasileiro nas oitavas sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para terça-feira, 30 de junho. Quem vencer esse duelo encara o classificado de Brasil x Japão na próxima etapa do mata-mata.
A partida das oitavas está prevista para o MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova York/Nova Jersey. O jogo vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Data: domingo, 5 de julho de 2026
Horário: 17h, de Brasília
Fase: oitavas de final da Copa do Mundo
Adversário: vencedor de Costa do Marfim x Noruega
Condição: Brasil precisa vencer o Japão nos 32 avos de final
Veja a tabela das oitavas:
|Data
|Horário
|Jogo das oitavas
|4 de julho
|14h
|Canadá x vencedor de Holanda x Marrocos
|4 de julho
|18h
|vencedor de Alemanha x Paraguai x vencedor de França x Suécia
|5 de julho
|17h
|vencedor de Brasil x Japão x vencedor de Costa do Marfim x Noruega
|5 de julho
|21h
|vencedor de México x Equador x vencedor de Inglaterra x Congo
|6 de julho
|16h
|vencedor de Portugal x Croácia x vencedor de Espanha x Áustria
|6 de julho
|21h
|vencedor de EUA x Bósnia x vencedor de Bélgica x Senegal
|7 de julho
|13h
|vencedor de Argentina x Cabo Verde x vencedor de Austrália x Egito
|7 de julho
|17h
|vencedor de Suíça x Argélia x vencedor de Colômbia x Gana