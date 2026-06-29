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Copa do Mundo 2026

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa 2026 nas oitavas

Brasil está a um jogo das oitavas

Escrito por Anny Malagolini
proximo jogo brasil oitavas Brasil precisa passar o Japão - DCI

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira, 29 de junho, para tentar garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta o Japão pelos 32 avos de final do Mundial e, se avançar, já sabe quando volta a jogar: domingo, 5 de julho, às 17h, pelo horário de Brasília.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa?

Se eliminar o Japão, o próximo jogo do Brasil será no domingo, 5 de julho, às 17h, no horário de Brasília. A partida será pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

O adversário brasileiro nas oitavas sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para terça-feira, 30 de junho. Quem vencer esse duelo encara o classificado de Brasil x Japão na próxima etapa do mata-mata.

A partida das oitavas está prevista para o MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova York/Nova Jersey. O jogo vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Data: domingo, 5 de julho de 2026
Horário: 17h, de Brasília
Fase: oitavas de final da Copa do Mundo
Adversário: vencedor de Costa do Marfim x Noruega
Condição: Brasil precisa vencer o Japão nos 32 avos de final

Veja a tabela das oitavas:

DataHorárioJogo das oitavas
4 de julho14hCanadá x vencedor de Holanda x Marrocos
4 de julho18hvencedor de Alemanha x Paraguai x vencedor de França x Suécia
5 de julho17hvencedor de Brasil x Japão x vencedor de Costa do Marfim x Noruega
5 de julho21hvencedor de México x Equador x vencedor de Inglaterra x Congo
6 de julho16hvencedor de Portugal x Croácia x vencedor de Espanha x Áustria
6 de julho21hvencedor de EUA x Bósnia x vencedor de Bélgica x Senegal
7 de julho13hvencedor de Argentina x Cabo Verde x vencedor de Austrália x Egito
7 de julho17hvencedor de Suíça x Argélia x vencedor de Colômbia x Gana

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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