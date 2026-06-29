Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa 2026 nas oitavas

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa 2026 nas oitavas

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira, 29 de junho, para tentar garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta o Japão pelos 32 avos de final do Mundial e, se avançar, já sabe quando volta a jogar: domingo, 5 de julho, às 17h, pelo horário de Brasília.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa?

Se eliminar o Japão, o próximo jogo do Brasil será no domingo, 5 de julho, às 17h, no horário de Brasília. A partida será pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

O adversário brasileiro nas oitavas sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para terça-feira, 30 de junho. Quem vencer esse duelo encara o classificado de Brasil x Japão na próxima etapa do mata-mata.

A partida das oitavas está prevista para o MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova York/Nova Jersey. O jogo vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Data: domingo, 5 de julho de 2026

Horário: 17h, de Brasília

Fase: oitavas de final da Copa do Mundo

Adversário: vencedor de Costa do Marfim x Noruega

Condição: Brasil precisa vencer o Japão nos 32 avos de final

Veja a tabela das oitavas: