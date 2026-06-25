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0 2
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Rodada 3 · Grupo E
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Rodada 3 · Grupo L
Copa do Mundo 2026

Que dia o Brasil joga no mata-mata da Copa do Mundo 2026?

Brasil ainda não conhece rival do grupo F

Escrito por Anny Malagolini
que dia o brasil joga Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Depois de se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo 2026, vencendo as seleções do Haiti e Escócia, milhões de torcedores aguardam para saber que dia o Brasil joga no mata-mata. A seleção busca o hexacampeonato neste ano. Confira quais serão os jogos da seleção brasileira nas próximas fases da competição que começou em junho nos Estados Unidos.

Que dia o Brasil joga?

O Brasil joga no mata-mata da Copa do Mundo 2026 na segunda-feira, 29 de junho de 2026. A bola rola às 14h, em Houston, contra o segundo colocado do Grupo F. Apesar de muitos torcedores pesquisarem por “oitavas de final”, a próxima fase da Copa de 2026 é chamada de 16 avos de final. Isso acontece porque o torneio passou a ter 48 seleções e, antes das oitavas, há uma rodada eliminatória com 32 equipes.

A Seleção chegou ao mata-mata depois de terminar o Grupo C na liderança. O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0, em Miami, e confirmou o primeiro lugar da chave. Com isso, ficou no caminho do segundo colocado do Grupo F.

O adversário do Brasil será conhecido depois dos jogos do Grupo F. A disputa envolve Holanda, Japão e Suécia. A Tunísia já não aparece como possibilidade de rival direto da Seleção.

Holanda e Japão chegam à última rodada com vantagem na tabela, enquanto a Suécia ainda tenta entrar na briga pela classificação. Quem terminar em segundo lugar será o rival brasileiro no jogo de segunda-feira.

Se vencer o jogo de segunda-feira, o Brasil avança para as oitavas de final da Copa do Mundo. A partir daí, todos os confrontos serão eliminatórios: empate no tempo normal leva à prorrogação e, se necessário, à disputa de pênaltis.

Onde assistir ao jogo do Brasil?

O jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 deve ter transmissão na TV aberta, TV fechada e internet. As partidas da Seleção têm exibição por Globo, SBT, SporTV, N Sports, Globoplay, ge tv e CazéTV.

Na TV aberta, o torcedor pode acompanhar pela Globo e pelo SBT. Na TV por assinatura, as opções são SporTV e N Sports. Pela internet, a transmissão fica disponível no Globoplay, na ge tv e na CazéTV, que exibe os jogos pelo YouTube.

Veja as datas da Copa

  • Fase de grupos: 11 a 27 de junho de 2026
  • 16 avos de final / segunda fase: 28 de junho a 3 de julho de 2026
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho de 2026
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho de 2026
  • Semifinais: 14 e 15 de julho de 2026
  • Disputa do 3º lugar: 18 de julho de 2026
  • Final: 19 de julho de 2026

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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