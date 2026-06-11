Que horas começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Brasil hoje?

Que horas começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Brasil hoje?

A espera acabou para os fãs de futebol. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta quinta-feira, 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e marca o início oficial do maior Mundial da história. Para o público brasileiro, o evento começa às 14h30, no horário de Brasília, antes da bola rolar para México x África do Sul.

Horário da cerimônia de abertura da Copa do Mundo

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 começa às 14h30 desta quinta-feira, 11 de junho, no horário de Brasília. A partida de abertura será entre México e África do Sul, pelo Grupo A, está marcada para as 16h, também no horário de Brasília. Com isso, a festa no estádio começa cerca de uma hora e meia antes do jogo, seguindo a programação oficial da FIFA para o primeiro ato do torneio.

O evento será realizado antes da estreia do México, um dos três países-sede do Mundial. A Copa de 2026 será disputada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, em uma edição ampliada, com 48 seleções e 104 partidas.

A abertura será no Estádio Azteca, na Cidade do México. O palco é um dos mais simbólicos da história do futebol e volta a receber uma abertura de Copa do Mundo. O estádio já foi cenário de momentos históricos do torneio e agora ganha novo destaque ao abrir a edição de 2026. A escolha reforça o peso do México na história das Copas e dá ao país a responsabilidade de iniciar oficialmente a primeira edição organizada por três nações.

Veja o serviço completo:

Data: quinta-feira, 11 de junho de 2026

Horário da cerimônia: 14h30, de Brasília

Jogo de abertura: México x África do Sul

Horário do jogo: 16h, de Brasília

Local: Estádio Azteca, Cidade do México

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026

Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2026?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no México terá uma mistura de música latina, pop internacional e artistas ligados ao álbum oficial da Copa. Entre as atrações anunciadas estão Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Maná.

Shakira e Burna Boy estão entre os principais nomes da apresentação e devem interpretar “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo de 2026. A proposta da FIFA é transformar a abertura em um espetáculo que una futebol, cultura e entretenimento global.

A edição de 2026 terá um formato diferente: serão três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A primeira acontece no México, nesta quinta-feira, 11 de junho. Depois, Canadá e Estados Unidos também terão eventos antes das estreias de suas seleções.

Mesmo assim, a abertura oficial do torneio é a cerimônia do México, por ser a primeira da sequência e anteceder o jogo inaugural da Copa do Mundo.

Que horas começa México x África do Sul?

México x África do Sul começa às 16h desta quinta-feira, 11 de junho, no horário de Brasília. A partida será disputada logo depois da cerimônia de abertura.

Para quem pretende acompanhar tudo desde o início, o ideal é se programar para assistir a partir das 14h30, quando começa a festa no estádio.

Onde assistir à cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 terá transmissão ao vivo para o público brasileiro nesta quinta-feira, 11 de junho. A programação começa às 14h30, no horário de Brasília, cerca de uma hora e meia antes do jogo inaugural entre México e África do Sul, marcado para as 16h.

Na TV aberta, a abertura poderá ser acompanhada pela Globo e pelo SBT, que exibem o evento antes da primeira partida do Mundial. Para quem tem TV por assinatura, a transmissão também estará disponível pelo SporTV.

Já na internet, o torcedor terá opções de streaming e plataformas digitais. A cerimônia deve ser exibida pelo Globoplay, além da CazéTV e da GE TV no YouTube, alternativas para quem prefere assistir pelo celular, computador, tablet ou smart TV.

Com isso, quem quiser acompanhar todos os detalhes da festa de abertura precisa se programar para ligar a TV ou acessar a plataforma escolhida antes das 14h30, horário previsto para o início da cerimônia.

Por que essa abertura é histórica?

A abertura da Copa do Mundo de 2026 é histórica por três motivos principais. O primeiro é o retorno do Estádio Azteca como palco de um jogo inaugural. O segundo é o novo formato da competição, agora com 48 seleções. O terceiro é a organização compartilhada por três países: México, Estados Unidos e Canadá.

Na prática, a Copa de 2026 será a maior já realizada pela FIFA. A competição terá mais seleções, mais jogos, mais cidades-sede e uma programação espalhada por boa parte da América do Norte.

Resumo para o torcedor

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 começa às 14h30 desta quinta-feira, 11 de junho, no horário de Brasília. O evento será no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul, marcada para as 16h.

Para o torcedor brasileiro, a tarde desta quinta-feira já terá clima de decisão: show, festa no estádio e o primeiro jogo do Mundial que promete ser o maior da história.