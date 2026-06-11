Copa do Mundo 2026

Que horas começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Brasil hoje?

Abertura da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira, 11 de junho

Escrito por Anny Malagolini
Que horas começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Brasil hoje Evento acontece nessa quinta-feira, 11 de junho de 2026 - Pixabay

A espera acabou para os fãs de futebol. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta quinta-feira, 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e marca o início oficial do maior Mundial da história. Para o público brasileiro, o evento começa às 14h30, no horário de Brasília, antes da bola rolar para México x África do Sul.

Horário da cerimônia de abertura da Copa do Mundo

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 começa às 14h30 desta quinta-feira, 11 de junho, no horário de Brasília. A partida de abertura será entre México e África do Sul, pelo Grupo A, está marcada para as 16h, também no horário de Brasília. Com isso, a festa no estádio começa cerca de uma hora e meia antes do jogo, seguindo a programação oficial da FIFA para o primeiro ato do torneio.

O evento será realizado antes da estreia do México, um dos três países-sede do Mundial. A Copa de 2026 será disputada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, em uma edição ampliada, com 48 seleções e 104 partidas.

A abertura será no Estádio Azteca, na Cidade do México. O palco é um dos mais simbólicos da história do futebol e volta a receber uma abertura de Copa do Mundo. O estádio já foi cenário de momentos históricos do torneio e agora ganha novo destaque ao abrir a edição de 2026. A escolha reforça o peso do México na história das Copas e dá ao país a responsabilidade de iniciar oficialmente a primeira edição organizada por três nações.

Veja o serviço completo:

Data: quinta-feira, 11 de junho de 2026
Horário da cerimônia: 14h30, de Brasília
Jogo de abertura: México x África do Sul
Horário do jogo: 16h, de Brasília
Local: Estádio Azteca, Cidade do México
Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026

Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2026?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no México terá uma mistura de música latina, pop internacional e artistas ligados ao álbum oficial da Copa. Entre as atrações anunciadas estão Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Maná.

Shakira e Burna Boy estão entre os principais nomes da apresentação e devem interpretar “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo de 2026. A proposta da FIFA é transformar a abertura em um espetáculo que una futebol, cultura e entretenimento global.

A edição de 2026 terá um formato diferente: serão três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A primeira acontece no México, nesta quinta-feira, 11 de junho. Depois, Canadá e Estados Unidos também terão eventos antes das estreias de suas seleções.

Mesmo assim, a abertura oficial do torneio é a cerimônia do México, por ser a primeira da sequência e anteceder o jogo inaugural da Copa do Mundo.

Que horas começa México x África do Sul?

México x África do Sul começa às 16h desta quinta-feira, 11 de junho, no horário de Brasília. A partida será disputada logo depois da cerimônia de abertura.

Para quem pretende acompanhar tudo desde o início, o ideal é se programar para assistir a partir das 14h30, quando começa a festa no estádio.

Onde assistir à cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 terá transmissão ao vivo para o público brasileiro nesta quinta-feira, 11 de junho. A programação começa às 14h30, no horário de Brasília, cerca de uma hora e meia antes do jogo inaugural entre México e África do Sul, marcado para as 16h.

Na TV aberta, a abertura poderá ser acompanhada pela Globo e pelo SBT, que exibem o evento antes da primeira partida do Mundial. Para quem tem TV por assinatura, a transmissão também estará disponível pelo SporTV.

Já na internet, o torcedor terá opções de streaming e plataformas digitais. A cerimônia deve ser exibida pelo Globoplay, além da CazéTV e da GE TV no YouTube, alternativas para quem prefere assistir pelo celular, computador, tablet ou smart TV.

Com isso, quem quiser acompanhar todos os detalhes da festa de abertura precisa se programar para ligar a TV ou acessar a plataforma escolhida antes das 14h30, horário previsto para o início da cerimônia.

Por que essa abertura é histórica?

A abertura da Copa do Mundo de 2026 é histórica por três motivos principais. O primeiro é o retorno do Estádio Azteca como palco de um jogo inaugural. O segundo é o novo formato da competição, agora com 48 seleções. O terceiro é a organização compartilhada por três países: México, Estados Unidos e Canadá.

Na prática, a Copa de 2026 será a maior já realizada pela FIFA. A competição terá mais seleções, mais jogos, mais cidades-sede e uma programação espalhada por boa parte da América do Norte.

Resumo para o torcedor

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 começa às 14h30 desta quinta-feira, 11 de junho, no horário de Brasília. O evento será no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul, marcada para as 16h.

Para o torcedor brasileiro, a tarde desta quinta-feira já terá clima de decisão: show, festa no estádio e o primeiro jogo do Mundial que promete ser o maior da história.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2026?

Que horas começa a Copa do Mundo 2026?

Por que Richarlison não foi convocado para a Copa?

Qual canal vai transmitir Brasil x Egito hoje: onde assistir online

Na Globo? Onde vai passar o jogo do Brasil hoje x Egito e escalações (06/6/26)

Onde vai passar o jogo Estados Unidos x Alemanha em amistoso hoje, sábado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes