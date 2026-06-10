Quem pesquisa que horas começa a Copa do Mundo 2026 já sabe que o torneio terá proporções históricas, com 48 seleções, três países-sede e uma abertura marcada para um dos estádios mais emblemáticos do futebol. Mas antes de a bola rolar no primeiro jogo, a cerimônia promete transformar o início do Mundial em um espetáculo global.

A Copa do Mundo da FIFA é o maior evento esportivo individual do planeta e proporcionou inúmeros momentos históricos, desde o “gol de mão de Deus” de Diego Maradona em 1986 até a infame cabeçada de Zinedine Zidane em Marco Materazzi.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior e mais cara até hoje, realizada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, com 48 seleções competindo, desde as maiores e melhores até alguns dos menores países do mundo.

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Quando e onde será a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo começará oficialmente com a cerimônia de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, na quinta-feira, 11 de junho de 2026. No horário de Brasília, a cerimônia está prevista para começar às 14h, antes da primeira partida do torneio, entre México e África do Sul, marcada para as 16h.

O jogo de abertura colocará frente a frente o país-sede México e a África do Sul, repetindo o confronto que abriu a Copa do Mundo de 2010. A partida será disputada no Estádio Azteca, um dos palcos mais históricos do futebol mundial.

O estádio com capacidade para 83.000 pessoas será o primeiro a ser utilizado em três Copas do Mundo e já sediou as finais de 1970 e 1986.

Ao longo de 39 dias e 104 partidas, 48 nações competirão pela chance de levantar a taça da Copa do Mundo.

Os Estados Unidos e o Canadá terão que esperar até o dia seguinte para suas primeiras partidas, com o Estádio de Toronto recebendo o jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, e o Estádio de Los Angeles recebendo o jogo entre Estados Unidos e Paraguai.

Quem são os favoritos?

A Austrália é considerada uma grande azarão na disputa pela Copa do Mundo, o que é compreensível, visto que os Socceroos só passaram da fase de grupos duas vezes na história e nunca além da primeira fase eliminatória.

Muitos especialistas consideram a Espanha, atual campeã europeia, a favorita, com a França e a Inglaterra logo atrás. A Argentina, atual campeã, também está nessa lista, assim como o Brasil.

Obviamente, fazer parte de uma equipe que chega longe na Copa do Mundo é uma vantagem, o que torna o atacante francês Kylian Mbappé o favorito. O astro inglês Harry Kane também é uma possibilidade, mas aí a busca pelo lendário argentino Lionel Messi fica bem distante.

O prolífico artilheiro do Manchester City, Erling Haaland, pode ter uma pequena chance, dependendo de até onde a Noruega chegar no torneio. Isso pode mudar bastante ao longo da competição.

Grande parte da expectativa em relação à Inglaterra nesta Copa do Mundo recai sobre os ombros do atacante e capitão Harry Kane.

Qual é o formato?

Há 12 grupos de quatro equipes. Cada grupo jogará contra todos os outros uma vez na fase de grupos, e os dois melhores times de cada grupo passarão para a fase eliminatória. Eles serão acompanhados pelas oito melhores equipes que ficaram em terceiro lugar.

Devido ao torneio expandido para 48 equipes, a fase eliminatória começará com a rodada de 32 avos de final, antes dos tradicionais confrontos das oitavas de final.

Dezesseis cidades sediarão jogos nos três países, com apenas Guadalajara, no México, não recebendo nenhuma partida da fase eliminatória.

Dallas e Atlanta sediarão as semifinais, antes da disputa pelo terceiro lugar ser realizada em Miami. A final será realizada no New York New Jersey Stadium, casa dos times da NFL New York Giants e New York Jets.