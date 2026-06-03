Tradição que atravessa gerações movimenta moradores em todo o Brasil antes da Copa do Mundo de 2026.

Quer pintar a rua para Copa do Mundo 2026? Veja fotos e as regras para decorar o bairro

Quer pintar a rua para Copa do Mundo 2026? Veja fotos e as regras para decorar o bairro

A contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 já começou nas ruas brasileiras. Em diversos bairros do país, moradores retomam uma tradição que atravessa décadas: pintar o asfalto com as cores da Seleção Brasileira e transformar as vias em verdadeiros cenários de festa para acompanhar os jogos do Mundial.

Em Osasco, na Grande São Paulo, a mobilização chamou atenção nos últimos dias. Moradores da Rua Luiz Villar se reuniram para pintar 38 bandeiras do Brasil ao longo de 275 metros da via, mantendo uma tradição que existe há 44 anos e já passou por 11 edições da Copa do Mundo.

A ação reuniu crianças, adultos e idosos em um mutirão que consumiu cerca de 270 litros de tinta. Além da pintura, houve churrasco, cachorro-quente e confraternização entre os vizinhos, reforçando o espírito comunitário que costuma marcar o período do torneio.

Segundo os organizadores, a preparação começa meses antes, com arrecadação de recursos entre os próprios moradores para a compra dos materiais necessários.

As imagens da rua decorada rapidamente viralizaram nas redes sociais e reacenderam uma dúvida comum entre muitos brasileiros: afinal, é permitido pintar a rua para a Copa do Mundo?

Pintar a rua para a Copa é permitido?

A resposta é sim, mas com algumas restrições. A decoração de ruas é uma tradição cultural bastante comum no Brasil durante os Mundiais, porém precisa respeitar normas municipais e regras relacionadas à segurança viária.

Em São Paulo, por exemplo, pinturas e enfeites são permitidos desde que não prejudiquem a sinalização de trânsito nem ofereçam riscos para motoristas, ciclistas e pedestres. Isso significa que desenhos, bandeiras e outras formas de decoração não podem cobrir faixas de pedestres, marcações de trânsito, placas de sinalização ou semáforos.

Reprodução

Além disso, mensagens publicitárias, propagandas comerciais ou conteúdos considerados ofensivos podem resultar em fiscalização e até penalidades.

A necessidade de autorização depende da cidade e do tipo de intervenção realizada. Caso a decoração envolva fechamento de ruas, realização de festas, instalação de estruturas ou qualquer ação que interfira na circulação de veículos e pedestres, é necessário solicitar autorização aos órgãos responsáveis.

Em áreas tombadas ou consideradas patrimônio histórico, também pode ser exigida aprovação prévia dos órgãos de preservação.

Por isso, antes de iniciar qualquer pintura, a recomendação é consultar a prefeitura do município para verificar as regras específicas da região.

Foto: Agência Brasil

Veja algumas dicas antes de pintar sua rua para a Copa 2026

Verifique as regras da prefeitura da sua cidade;

Não cubra faixas de pedestres ou sinalizações de trânsito;

Evite mensagens publicitárias ou propagandas;

Não bloqueie a circulação de veículos sem autorização;

Organize um mutirão com os moradores para garantir a segurança durante a pintura;

Utilize tintas adequadas para áreas externas.

Com a Copa do Mundo de 2026 cada vez mais próxima, bairros de todo o Brasil já começam a se preparar para manter viva uma tradição que mistura futebol, criatividade e espírito de comunidade.