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Copa do Mundo 2026

Tem prorrogação no mata-mata da Copa do Mundo 2026?

Partidas podem ser decididas nos pênaltis

Escrito por Anny Malagolini
Prorrogação na Copa do Mundo 2026 Mata-Mata tem regra diferente na Copa do Mundo - GETTY

A fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026 foi emocionante. Mas agora, a verdadeira diversão pode começar. Com o fim da fase de grupos, o torneio entra na fase de mata-mata (eliminação direta). E isso significa que, independentemente de qualquer coisa, precisa haver um vencedor.

Prorrogação na Copa do Mundo 2026

É isso mesmo: acabaram os empates nesta Copa do Mundo. Daqui para frente, ou você vence ou vai para casa. Portanto, se uma partida terminar empatada após os 90 minutos mais os acréscimos, a FIFA prevê a disputa de uma prorrogação para definir o vencedor que avançará para a próxima fase. Veja como isso funcionará na Copa do Mundo 2026.

A prorrogação é, essencialmente, o que os fãs de esportes americanos chamariam de overtime em qualquer outra modalidade. Se o placar estiver empatado ao final do tempo regulamentar, a partida seguirá para dois tempos de 15 minutos de prorrogação. Esses 30 minutos extras são obrigatórios, o que significa que não se trata de um formato de “gol de ouro” (ou morte súbita). Os 30 minutos completos serão jogados, independentemente de uma equipe marcar ou não durante esse período.

Em cada partida, as equipes têm direito a cinco substituições. No entanto, se o jogo for para a prorrogação, ambas as equipes ganharão uma sexta substituição, mesmo que já tenham esgotado as cinco permitidas durante o tempo regulamentar.

Se a partida continuar empatada após os 30 minutos de prorrogação, ela seguirá para uma disputa de pênaltis.

Na disputa de pênaltis, cada equipe seleciona cinco jogadores para cobrar as penalidades. As equipes só podem escolher jogadores que estejam em campo no momento. A equipe que estiver vencendo após as cinco rodadas ganha a partida. Se as equipes permanecerem empatadas após as cinco cobranças, a disputa continuará no formato de morte súbita.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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