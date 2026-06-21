Vozinha é brasileiro? Conheça o goleiro de Cabo Verde

O nome de Vozinha virou assunto mundial depois da atuação histórica na estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O goleiro fechou o gol contra a Espanha, segurou o empate por 0 a 0 diante de uma das seleções mais fortes do torneio e saiu de campo emocionado, cercado pelos companheiros. Mas, junto com as defesas, outra história chamou a atenção dos torcedores: afinal, Vozinha é brasileiro?

Vozinha é brasileiro ou não?

Vozinha não é brasileiro. O goleiro nasceu em São Vicente, em Cabo Verde, e defende a seleção cabo-verdiana. Seu nome verdadeiro é Josimar José Évora Dias, mas ele ficou conhecido no futebol pelo apelido que carrega na camisa desde o início da carreira.

A ligação com o Brasil está no nome Josimar. Segundo relato do próprio goleiro à Fifa, o pai dele queria registrá-lo como Valdano, em homenagem ao argentino Jorge Valdano, campeão mundial com a Argentina em 1986 ao lado de Diego Maradona.

O cartório de Cabo Verde, no entanto, não aceitou o nome estrangeiro. Foi então que a família escolheu Josimar, inspirado no lateral brasileiro que se destacou naquela mesma Copa do Mundo, com gols marcantes contra Irlanda do Norte e Polônia.

“Em Cabo Verde, as pessoas tendem a torcer por outros países de língua portuguesa, como o Brasil e Portugal”, explicou Vozinha à Fifa. Ele contou ainda que o avô era torcedor do Brasil e acompanhava a seleção brasileira por amor ao futebol.

Ou seja, Vozinha não nasceu no Brasil e não defende a Seleção Brasileira, mas seu nome carrega uma homenagem a um jogador brasileiro que marcou época.

Aos olhos do mundo, ele virou personagem central da estreia cabo-verdiana na Copa do Mundo de 2026 ao ser eleito o melhor em campo no empate contra a Espanha. Na partida disputada em Atlanta contra a Espanha, Cabo Verde passou boa parte do jogo pressionado. A Espanha criou chances com nomes como Ferran Torres, Pedri e Aymeric Laporte, mas parou em uma sequência de defesas do goleiro.

O desempenho transformou Vozinha em símbolo da campanha cabo-verdiana. Ao fim do jogo, ele chorou em campo e dedicou o resultado aos avós, que o criaram durante a infância.

“Sou muito grato aos meus pais e avós, que agora estão me protegendo lá de cima”, disse o goleiro, após o empate. Ele também lamentou a ausência da mãe, que não conseguiu viajar por causa de questões relacionadas ao visto.

Atualmente, Vozinha defende o Chaves, de Portugal. Antes de chegar ao clube português, o goleiro passou por diferentes países e construiu uma carreira longe dos grandes holofotes.

Ele começou no futebol de Cabo Verde, com passagens por Batuque FC e CS Mindelense. Depois, atuou em clubes de Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal. Entre os times da carreira estão Progresso, Zimbru Chisinau, Gil Vicente, AEL Limassol, AS Trencin e Chaves. A Copa do Mundo 2026, porém, se tornou o maior palco de sua trajetória.