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Escócia
0 1
Marrocos
Rodada 2 · Grupo C
21:30
Brasil
Haiti
Rodada 2 · Grupo C
Amanhã · 00:00
Turquia
Paraguai
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Amanhã · 14:00
Países Baixos
Suécia
Rodada 2 · Grupo F
Amanhã · 17:00
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Amanhã · 21:00
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Copa do Mundo 2026

Youtube ao vivo: assistir jogo do Brasil x Haiti na Copa

Seleção Brasileira faz segundo jogo pelo Grupo C do Mundial

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo no Youtube Brasil na Copa do mundo 2026 - Foto: DCI

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, 19 de junho, na corrida pelo hexa na Copa do Mundo 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti no no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C. A bola rola às 21h30, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo no Youtube?

O jogo do Brasil contra o Haiti terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.

A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

  1. Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
  2. Digite “CazéTV Brasil x Haiti ao vivo” na busca;
  3. Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
  4. Toque no sino para ativar o lembrete;
  5. No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Haiti na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos.

A cobertura também terá informações diretamente dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise da estreia brasileira. O pré-jogo deve começar antes das 19h, com as últimas notícias das escalações e dos bastidores no Philadelphia Stadium.

Brasil busca primeira vitória contra o Haiti

O Brasil volta a campo pela Copa do Mundo nesta sexta-feira, 19 de junho, pressionado a vencer o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. A Seleção estreou com empate por 1 a 1 contra Marrocos e precisa somar três pontos para não chegar à última rodada sob risco maior de complicação.

A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30, pelo horário de Brasília. O jogo terá transmissão gratuita no YouTube pela CazéTV, além de exibição na TV aberta e em canais de esporte.

Do outro lado estará um Haiti motivado pelo retorno ao Mundial depois de décadas fora da competição. A seleção caribenha perdeu para a Escócia por 1 a 0 na estreia, mas ainda sonha com classificação e deve apostar na marcação forte e nos contra-ataques para tentar surpreender.

O confronto também é importante para a tabela do grupo. Brasil e Marrocos empataram na primeira rodada, enquanto a Escócia largou na frente ao vencer os haitianos. Depois do jogo contra o Haiti, a Seleção Brasileira encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho.

Brasil x Haiti

  • Data: sexta-feira, 19 de junho de 2026;
  • Horário: 21h30, de Brasília;
  • Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos;
  • Competição: Copa do Mundo de 2026;
  • Fase: segunda rodada do Grupo C;
  • Transmissão gratuita no YouTube: CazéTV.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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