Youtube ao vivo: assistir jogo do Brasil x Haiti na Copa
Seleção Brasileira faz segundo jogo pelo Grupo C do Mundial
O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, 19 de junho, na corrida pelo hexa na Copa do Mundo 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti no no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C. A bola rola às 21h30, no horário de Brasília.
Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo no Youtube?
O jogo do Brasil contra o Haiti terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.
A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.
Para assistir, basta seguir o passo a passo:
- Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
- Digite “CazéTV Brasil x Haiti ao vivo” na busca;
- Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
- Toque no sino para ativar o lembrete;
- No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.
A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.
Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Haiti na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos.
A cobertura também terá informações diretamente dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise da estreia brasileira. O pré-jogo deve começar antes das 19h, com as últimas notícias das escalações e dos bastidores no Philadelphia Stadium.
Brasil busca primeira vitória contra o Haiti
O Brasil volta a campo pela Copa do Mundo nesta sexta-feira, 19 de junho, pressionado a vencer o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. A Seleção estreou com empate por 1 a 1 contra Marrocos e precisa somar três pontos para não chegar à última rodada sob risco maior de complicação.
A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30, pelo horário de Brasília. O jogo terá transmissão gratuita no YouTube pela CazéTV, além de exibição na TV aberta e em canais de esporte.
Do outro lado estará um Haiti motivado pelo retorno ao Mundial depois de décadas fora da competição. A seleção caribenha perdeu para a Escócia por 1 a 0 na estreia, mas ainda sonha com classificação e deve apostar na marcação forte e nos contra-ataques para tentar surpreender.
O confronto também é importante para a tabela do grupo. Brasil e Marrocos empataram na primeira rodada, enquanto a Escócia largou na frente ao vencer os haitianos. Depois do jogo contra o Haiti, a Seleção Brasileira encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho.
Brasil x Haiti
- Data: sexta-feira, 19 de junho de 2026;
- Horário: 21h30, de Brasília;
- Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos;
- Competição: Copa do Mundo de 2026;
- Fase: segunda rodada do Grupo C;
- Transmissão gratuita no YouTube: CazéTV.