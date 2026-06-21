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Copa do Mundo 2026

Youtube ao vivo: assistir jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo

Jogo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
assistir jogo Bélgica x Irã Getty

Bélgica e Irã entram em campo neste domingo, 21 de junho, na corrida pela classificação na Copa do Mundo 2026. O jogo acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo G. A bola rola às 16h, no horário de Brasília.

Onde assistir Bélgica x Irã ao vivo no Youtube?

O jogo Bélgica e Irã terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.

A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

  • Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
  • Digite “CazéTV Brasil x Haiti ao vivo” na busca;
  • Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
  • Toque no sino para ativar o lembrete;
  • No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Haiti na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos.

Bélgica e Irã

A Bélgica busca dar um salto gigantesco rumo à classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo , mas precisa evitar uma derrota surpreendente para o Irã. Os Diabos Vermelhos decepcionaram na estreia do Grupo G, empatando em 1 a 1 com o Egito, graças a um gol contra no segundo tempo, mas o ponto conquistado em Seattle pode ser crucial para a classificação. Com quatro pontos praticamente garantidos para a vaga na fase de 32 avos de final, uma vitória da Bélgica no domingo será muito comemorada.

O conflito entre o Irã e os Estados Unidos dominou as discussões sobre a participação da seleção iraniana no torneio deste verão , mas uma vitória surpreendente sobre os europeus no SoFi Stadium praticamente garantiria a classificação para a fase eliminatória. Um emocionante empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia colocou a Seleção Iraniana em uma posição promissora.

O jogo de domingo marca o primeiro encontro entre Bélgica e Irã em qualquer competição, com a Bélgica como favorita para sair vitoriosa. No entanto, após um início decepcionante no torneio de 2026 e uma atuação desastrosa há quatro anos no Catar, não se pode confiar que os Diabos Vermelhos evitem esse possível obstáculo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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