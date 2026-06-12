Copa do Mundo 2026

Youtube ao vivo: assistir abertura da Copa do Mundo 2026 do Canadá e EUA

Cerimônia terá transmissão ao vivo e online

Escrito por Anny Malagolini
Youtube ao vivo assistir abertura da Copa do Mundo 2026 Getty

A Copa do Mundo de 2026 terá mais duas cerimônias de abertura nesta sexta-feira, 12 de junho, no Canadá e nos Estados Unidos. Depois da festa realizada no México, o Mundial segue com apresentações em Toronto e Los Angeles, antes das estreias das seleções anfitriãs.

Onde assistir às cerimônias da Copa do Mundo pelo Youtube hoje?

As cerimônias de abertura da Copa 2026 no Canadá e nos Estados Unidos poderão ser acompanhadas ao vivo pelo YouTube, na transmissão da CazéTV. O canal exibe a cobertura antes dos jogos das seleções anfitriãs, com pré-jogo, movimentação nos estádios, atrações musicais e clima das torcidas.

A primeira cerimônia desta sexta acontece no Canadá, no BMO Field, em Toronto, antes de Canadá x Bósnia e Herzegovina. O evento está previsto para começar às 14h30, no horário de Brasília. A bola rola depois, às 16h.

Mais tarde, será a vez dos Estados Unidos receberem sua festa de abertura no SoFi Stadium, em Los Angeles. A cerimônia norte-americana começa às 20h30, no horário de Brasília, antes do jogo entre Estados Unidos x Paraguai, marcado para 22h.

Como assistir pelo celular de graça

Para assistir às cerimônias da Copa do Mundo pelo celular, o torcedor não precisa pagar assinatura. O passo a passo é simples:

  1. Abra o aplicativo do YouTube no celular;
  2. Na busca, digite “CazéTV Copa do Mundo 2026 ao vivo”;
  3. Entre na transmissão oficial do canal;
  4. Ative o lembrete da live para receber notificação;
  5. Coloque o vídeo em tela cheia para acompanhar a cerimônia e o jogo.

Também é possível assistir pelo navegador do computador, acessando o site do YouTube. Na televisão, o torcedor pode abrir o aplicativo em Smart TV, TV Box, videogame ou usar Chromecast.

Quem canta nas cerimônias de abertura da Copa hoje?

A cerimônia do Canadá terá artistas ligados à música pop e à diversidade cultural do país. Entre os nomes anunciados estão Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Sanjoy e Vegedream.

Nos Estados Unidos, a festa terá nomes de peso da música internacional. A lista de atrações inclui Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema e Tyla. A cantora brasileira Anitta é um dos destaques da cerimônia em Los Angeles.

Além dos shows, as cerimônias também terão apresentações dos hinos nacionais antes das partidas. Nos Estados Unidos, Dan + Shay cantam o hino norte-americano, enquanto o grupo Purahei Soul será responsável pelo hino do Paraguai.

Quando o Brasil joga na Copa?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h, no horário de Brasília. Depois, o Brasil enfrenta o Haiti em 19 de junho, às 21h30, e fecha a fase de grupos contra a Escócia em 24 de junho, às 19h.

Jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 19h
Brasil x Haiti — 19 de junho, às 21h30
Escócia x Brasil — 24 de junho, às 19h

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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