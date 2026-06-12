Veja os jogos da Copa do Mundo hoje e onde assistir sexta (12/06/26)

Veja os jogos da Copa do Mundo hoje e onde assistir sexta (12/06/26)

A Copa do Mundo continua nesta sexta-feira, 12 de junho, com dois jogos que marcam a estreia de mais dois países-sede no torneio. Depois de o México abrir a competição, agora é a vez de Canadá e Estados Unidos entrarem em campo diante de suas torcidas.

Aproveite para ver a tabela de jogos da Copa

Jogos de hoje na Copa do Mundo

Canadá x Bósnia e Herzegovina abre a programação da Copa do Mundo 2026 desta sexta-feira, 12 de junho. A partida será disputada no Toronto Field, no Canadá, e tem peso histórico para os canadenses: será o primeiro jogo masculino de Copa do Mundo realizado no país. Na sequência, os Estados Unidos estreiam contra o Paraguai no Los Angeles Stadium. A seleção norte-americana chega ao Mundial como uma das anfitriãs e com grande expectativa sobre o desempenho da equipe comandada por Mauricio Pochettino.

Veja os jogos de hoje na Copa do Mundo:

16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina

Local: Toronto Field, no Canadá

Onde assistir no Brasil: CazéTV

22h – Estados Unidos x Paraguai

Local: Los Angeles Stadium, nos Estados Unidos

Onde assistir no Brasil: TV Globo, SBT, SporTV, N Sports e CazéTV

Onde assistir Canadá x Bósnia ao vivo no Brasil

O jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina será transmitido pela CazéTV, disponível no YouTube e em plataformas digitais. A bola rola às 16h, pelo horário de Brasília.

A partida chama atenção pelo momento das duas seleções. O Canadá chega pressionado por jogar em casa e tenta começar a campanha com vitória diante de sua torcida. A equipe, no entanto, tem preocupações físicas importantes, especialmente envolvendo Alphonso Davies, principal nome do futebol canadense.

A Bósnia e Herzegovina tenta surpreender logo na estreia. A seleção volta a disputar uma Copa do Mundo e chega embalada pela classificação conquistada na repescagem, resultado que aumentou a confiança do elenco.

Um dos nomes para ficar de olho é Jonathan David. O atacante canadense costuma participar bastante da construção das jogadas e também aparece como referência dentro da área, sendo peça importante para o funcionamento ofensivo da equipe.

Onde assistir Estados Unidos x Paraguai ao vivo

Estados Unidos x Paraguai será o segundo jogo do dia na Copa do Mundo. A partida começa às 22h, pelo horário de Brasília, e terá transmissão na TV Globo, SBT, SporTV, N Sports e CazéTV.

A estreia dos Estados Unidos é uma das mais aguardadas desta primeira rodada. Jogando em casa, a seleção norte-americana tenta transformar a expectativa em resultado diante de um adversário tradicional da América do Sul.

O time comandado por Mauricio Pochettino tem nomes conhecidos do futebol europeu, como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams e Chris Richards. Ainda assim, a equipe chega cercada de dúvidas sobre até onde pode ir no torneio.

Do lado norte-americano, Weston McKennie aparece como jogador para acompanhar. O meio-campista vem de boa temporada e pode ser decisivo na ligação entre defesa, meio-campo e ataque.

Por que os jogos de hoje são importantes?

Os jogos desta sexta-feira têm importância especial porque colocam Canadá e Estados Unidos em campo pela primeira vez nesta Copa. Como anfitriões, os dois países entram pressionados a fazer boa campanha e a largar com pontos na fase de grupos.

Para o Canadá, a partida representa um marco histórico por ser o primeiro jogo masculino de Copa do Mundo disputado em território canadense. Para os Estados Unidos, a estreia serve como teste imediato para medir a força de uma geração que chega ao Mundial com cobrança elevada.

Com dois países-sede em campo, a rodada desta sexta-feira promete clima de festa nas arquibancadas, mas também pressão dentro das quatro linhas.