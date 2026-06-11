Youtube ao vivo: assistir abertura da Copa do Mundo 2026

Cerimônia terá transmissão ao vivo antes de México x África do Sul

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11 de junho, com festa no Estádio Azteca, na Cidade do México. A cerimônia de abertura está prevista para as 14h30 (horário de Brasília), antes do jogo entre México e África do Sul, marcado para as 16h. Para quem quer ver tudo pelo celular, computador ou Smart TV, o caminho mais simples é acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal da CazéTV.

Onde assistir à cerimônia da Copa do Mundo pelo Youtube hoje?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 vai passar ao vivo no YouTube pela CazéTV, canal que transmite a competição no Brasil pela plataforma. Para assistir de graça, basta entrar no YouTube e procurar por “CazéTV abertura da Copa do Mundo” ou acessar diretamente o canal oficial da CazéTV.

A transmissão começa antes da bola rolar para México x África do Sul, jogo de estreia do Mundial. A expectativa é que o pré-jogo mostre a chegada das seleções, a movimentação no Estádio Azteca, os shows da abertura e o clima da torcida mexicana.

A cerimônia vai passar na Globo também.

Como assistir pelo celular de graça

Para assistir à abertura da Copa pelo celular, o torcedor não precisa pagar assinatura. O passo a passo é simples:

Abra o aplicativo do YouTube no celular; Na busca, digite “CazéTV abertura Copa do Mundo 2026”; Entre na transmissão ao vivo do canal oficial; Ative o sininho para receber alerta quando a live começar; Deixe o vídeo em tela cheia para acompanhar a cerimônia e o jogo de abertura.

Também é possível assistir pelo navegador, acessando o site do YouTube. Na TV, o torcedor pode abrir o aplicativo do YouTube em uma Smart TV, TV Box, videogame ou Chromecast.

A CazéTV é uma das principais opções digitais para acompanhar a Copa no Brasil. Segundo a AP, a plataforma liderada por Casimiro Miguel terá transmissão dos 104 jogos do Mundial de 2026, enquanto a Globo exibe parte da competição na TV aberta.

Quem canta na abertura da Copa do Mundo 2026?

A abertura da Copa do Mundo 2026 terá apresentações musicais antes do jogo inaugural. Entre os nomes citados para a festa no México estão Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, Tyla e Los Ángeles Azules, em uma cerimônia pensada para misturar artistas internacionais e representantes da cultura mexicana.

A edição de 2026 terá uma novidade: serão três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede — México, Estados Unidos e Canadá. A primeira acontece nesta quinta-feira, 11 de junho, no Estádio Azteca, antes de México x África do Sul.

Quando o Brasil joga na Copa?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, às 18h (horário de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta o Haiti em 19 de junho, às 20h30, e fecha a fase de grupos contra a Escócia em 24 de junho, às 18h.

Jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 18h

Brasil x Haiti — 19 de junho, às 20h30

Escócia x Brasil — 24 de junho, às 18h

O Brasil busca o sexto título mundial em uma edição histórica, a primeira com 48 seleções e 104 partidas.