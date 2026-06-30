As oitavas de final da Copa do Mundo continuam após dois primeiros dias emocionantes. Reunimos tudo o que você precisa saber sobre onde assistir Costa do Marfim x Noruega

Onde assistir o jogo Costa do Marfim x Noruega com Haaland hoje na Copa

Onde assistir o jogo Costa do Marfim x Noruega com Haaland hoje na Copa

Costa do Marfim e Noruega se enfrentam na partida de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 na terça-feira, 30 de junho de 2026, às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Dallas.

A Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0 na estreia, perdeu para a Alemanha por 2 a 1 no segundo jogo e derrotou Curaçao por 2 a 0 no terceiro. Nicolas Pepe marcou dois gols no torneio até o momento.

A Noruega venceu o Iraque por 4 a 1 na estreia, derrotou o Senegal por 3 a 2 na segunda partida e perdeu para a França por 4 a 1 na terceira. Erling Haaland está firmemente na disputa pela Chuteira de Ouro, tendo marcado quatro gols no torneio até o momento.

O jogo entre Costa do Marfim e Noruega traz as duas equipes ao Texas. Esta é a primeira vez que a Costa do Marfim passa da fase de grupos da Copa do Mundo, então eles querem manter a boa fase. Embora a Noruega já tenha chegado às oitavas de final antes, eles não se classificam para a Copa do Mundo desde 1998, então também querem deixar sua marca.

Não importa para qual seleção você esteja torcendo, nós garantimos que você poderá assistir à partida.

Como assistir ao jogo Costa do Marfim x Noruega hoje

O jogo entre Costa do Marfim e Noruega terá transmissão ao vivo na TV aberta, na TV fechada e no streaming. A partida poderá ser acompanhada pela Globo, Sportv, N Sports, SBT, CazéTV e ge tv.

A Costa do Marfim deve ir a campo com Yahia Fofana no gol; Doué, Agbadou, Jossounou e Konan na defesa; Kessié, Sangaré e Oulai no meio-campo; Nicolas Pépé, Diomande e Bonny no ataque.

Do outro lado, a Noruega aposta em um time forte fisicamente e com poder de decisão no ataque. A provável escalação tem Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Moller Wolfe; Berge, Berg e Odegaard; Musa, Sorloth e Haaland.

O duelo coloca frente a frente dois estilos bem diferentes. A Costa do Marfim tenta usar velocidade pelos lados e força no meio-campo, enquanto a Noruega chega com Haaland como principal referência ofensiva e Odegaard responsável por organizar as jogadas.

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