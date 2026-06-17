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Copa do Mundo 2026

Youtube ao vivo: assistir jogo da Argentina x Argélia na CazéTV; Globo não exibe

Jogo começa às 22h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Argentina x Argélia ao vivo no Youtube DCI

A Argentina entra em campo nesta terça-feira para iniciar a defesa do título mundial na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio será contra a Argélia, pela rodada de abertura do Grupo J, em Kansas City, nos Estados Unidos. Com bola rolando às 22h, no horário de Brasília, o duelo promete movimentar os torcedores que buscam opções para assistir no YouTube e acompanhar a estreia da atual campeã do mundo.

Onde assistir Argentina x Argélia ao vivo no Youtube?

O jogo da Argentina contra a Argélia terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.

A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

A Globo não exibirá o duelo.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

  • Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
  • Digite “CazéTV Brasil x Marrocos ao vivo” na busca;
  • Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
  • Toque no sino para ativar o lembrete;
  • No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos.

Messi joga?

A Argentina deve começar a partida com Emiliano Martínez no gol; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina na defesa; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada no meio-campo; Lionel Messi e Lautaro Martínez no ataque. O técnico é Lionel Scaloni.

Do outro lado, a Argélia deve ir a campo com Luca Zidane; Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui e Fares Chaibi; Anis Hadj Moussa e Amine Gouri. A equipe é comandada por Vladmir Petkovic.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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