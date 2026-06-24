Youtube ao vivo: assistir jogo do Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira, 24 de junho, na corrida pelo hexa na Copa do Mundo 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo C. A bola rola às 19h, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Escócia ao vivo no Youtube?

O jogo do Brasil contra o Escócia terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.

A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

Abra o aplicativo ou o site do YouTube;

Digite “CazéTV Brasil x Haiti ao vivo” na busca;

Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;

Toque no sino para ativar o lembrete;

No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Haiti na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos.

A cobertura também terá informações diretamente dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise da estreia brasileira. O pré-jogo deve começar antes das 19h, com as últimas notícias das escalações e dos bastidores.

Seleção Brasileira x Escocesa

Escócia e Brasil estão prontos para um confronto intrigante na fase de grupos da Copa do Mundo, colocando frente a frente a nação mais vitoriosa do torneio e uma equipe que faz sua primeira aparição no palco mundial em mais de duas décadas.

A diferença entre as duas equipes é notável no papel: o Brasil, uma potência do futebol, ocupa a sexta posição no ranking da FIFA, enquanto a Escócia chega na 43ª colocação.

Acrescentando um toque de ironia histórica ao duelo, a última participação da Escócia em Copas do Mundo, em 1998, terminou com uma eliminação na fase de grupos, ficando atrás da Noruega, do Marrocos e de ninguém menos que o Brasil.

Os escoceses, liderados por Andy Robertson (Tottenham) e Scott McTominay (Napoli), estão ansiosos para finalmente reescrever a história e avançar além da fase de grupos pela primeira vez.

Enquanto isso, o Brasil chega ostentando uma tradição futebolística inigualável, sendo o único país a participar de todas as edições da Copa do Mundo. Embora a Seleção detenha o recorde de cinco títulos mundiais, sua última conquista foi em 2002, e a equipe está altamente motivada para dar a volta por cima após a dolorosa derrota nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final de 2022.

O eletrizante Vinicius Junior (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e o veterano Casemiro são os pilares de um elenco repleto de estrelas, determinado a retomar o domínio mundial.