Youtube ao vivo: assistir jogo do Brasil x Marrocos na Copa

O Brasil inicia neste sábado, 13 de junho, a caminhada em busca do sexto título da Copa do Mundo. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C. A bola rola às 19h, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo no Youtube?

O jogo do Brasil contra o Marrocos terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.

A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

Abra o aplicativo ou o site do YouTube; Digite “CazéTV Brasil x Marrocos ao vivo” na busca; Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV; Toque no sino para ativar o lembrete; No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Marrocos na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos.

A cobertura também terá informações diretamente dos Estados Unidos, entrevistas, movimentação das torcidas e análise da estreia brasileira. O pré-jogo deve começar antes das 19h, com as últimas notícias das escalações e dos bastidores no MetLife Stadium.

Brasil estreia contra adversário perigoso

O Brasil chega à Copa do Mundo pressionado para encerrar um jejum de 24 anos. O último título da Seleção foi conquistado em 2002, quando o time venceu a Alemanha na final e levantou o pentacampeonato.

A equipe também guarda boas lembranças dos Estados Unidos. Em 1994, o Brasil conquistou o tetracampeonato ao superar a Itália nos pênaltis.

Do outro lado estará um Marrocos confiante. A seleção africana foi a grande surpresa da Copa de 2022, quando eliminou Espanha e Portugal antes de terminar em quarto lugar. Achraf Hakimi é um dos principais jogadores da equipe e representa perigo principalmente nos contra-ataques.

Brasil e Marrocos estão no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia. Depois da estreia, a Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira, 19 de junho, contra os haitianos.

Brasil x Marrocos